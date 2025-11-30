La peste porcina africana (PPA) detectada en Collserola ha obligado a confinar durante un año 39 granjas de la zona aunque de momento no se ha detectado ningún caso de la enfermedad entre los cerdos de granja. Todos los animales muertos hasta ahora son jabalíes y los análisis realizados en las explotaciones del ámbito de restricción han dado negativos. La Generalitat ha decretado la alerta sanitaria y la preocupación por el impacto que la PPA pueda tener en el sector porcino catalán es alta. Una información de l’Agència Catalana de Notícies (ACN) indica que el porcino es el principal subsector exportador agroalimentario en Cataluña, ya que representa un 19,3% del total del negocio de alimentos y bebidas en el extranjero. En 2024, las ventas internacionales de carne de cerdo se elevaron hasta los 3.036 millones de euros, recoge Prodeca, la promotora de alimentos catalanes de la Generalitat.

No te lo puedes perder El Gobierno solicita la movilización de la UME para controlar la peste porcina

En este momento, las exportaciones de cerdo a los países de la Unión Europea (UE) solo están bloqueadas para las 39 granjas confinadas, pero un tercio de las ventas internacionales de carne de cerdo de Cataluña es en países fuera de la UE, destinos a los cuales ahora mismo no se puede exportar. Asia es el segundo mercado más importante después de la UE. China es uno de los principales países importadores del mundo de carne de cerdo, con un 8% del total.

China es un mercado “prioritario”, dice el ministro de Agricultura

El sábado, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Planas, dijo que China es un mercado “prioritario” y que había contactos en marcha para lograr que se aplique la regionalización y se pueda exportar desde las zonas libres de PPA. La exportación de carne de cerdo del Estado español a China representa unos 1.100 millones anuales.

Dos jabalíes / ACN

Cataluña representa más de la mitad del comercio exterior porcino del Estado

La importancia de Cataluña dentro del mercado del Estado es crucial, ya que representa más de la mitad del comercio exterior del pastel a escala española (52%), según datos de 2023. Ese año, los países donde más se exportó la carne de cerdo proveniente de Cataluña fueron Francia (13% del total), Italia (11%) y China (10%). En cambio, el año pasado, el gigante asiático cayó hasta el cuarto lugar. Sin embargo, en 2024, China representó cerca de 250 millones de euros de las exportaciones porcinas catalanas.

La información de l’ACN también destaca que el 20,8% de las explotaciones ganaderas existentes en Cataluña son porcinas, con un total de 5.406. El Segrià es la comarca con más empresas de este tipo, 784, seguida de Osona (709) y la Noguera (685), según los datos de 2025 del departamento de Agricultura de la Generalitat. En el Vallès Occidental, donde se han detectado los casos de jabalíes con peste porcina africana, se cuentan 16.

Carteles que avisan del cierre del Parque Natural de Collserola por la peste porcina africana / ACN

El censo porcino en Cataluña en 2023 fue de 8.061.137 cabezas, un 1,4% más que en 2022. La cifra ronda el 6% del total de la Unión Europea. Y es en la demarcación de Barcelona donde se encuentran una de cada cuatro unidades.

Por otro lado, cabe destacar que el consumo de carne de cerdo ha caído un 13,8% en el conjunto de Cataluña entre los años 2018 y 2023. Por el contrario, el consumo industrial ha crecido un 19,2% durante el mismo período.