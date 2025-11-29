El gobierno español espera limitar el impacto económico en exportaciones de la peste porcina africana (PPA). El ministro de Agricultura, Pesca y Ganadería, Luis Planas, dijo este sábado que confía en abrir «con la máxima celeridad» los mercados de exportación cerrados. Estas declaraciones del ministro se produjeron el mismo día que se conoció la muerte de cuatro jabalíes más -hasta ahora eran dos- por la peste porcina en el ámbito de Collserola.

Según el ministro, actualmente un tercio de los 400 certificados de exportación de porcino a 104 países está «bloqueado«. Planas recordó que «hay coberturas e indemnizaciones previstas» en el ámbito legal en caso de la PPA, pero que será necesario «valorar» qué hacer y avanzar «paso a paso». Uno de los principales frentes de presión ahora mismo es en China, con «contactos» para que las restricciones afecten solo a la demarcación de Barcelona.

Confinamiento de 40 granjas un año

El viernes, la Generalitat hizo pública una medida que obligará a las cerca de 40 granjas de cerdos en un radio de 20 kilómetros alrededor de Collserola a estar confinadas durante 12 meses bajo “estrictos controles” sanitarios. El consejero de Agricultura, Òscar Ordeig, dijo en RAC 1 que los laboratorios catalanes y las inspecciones visuales han confirmado los positivos y ahora se espera la validación definitiva de Madrid.

Una zona de pícnic cerrada por la peste porcina africana en Palau-solità i Plegamans / ACN- Guifré Jordan

La presencia de la peste porcina africana ha hecho que la Generalitat haya decretado restricciones de acceso al parque de Collserola en cuanto a las actividades de ocio, de caza y de todos los trabajos forestales. El Gobierno ha establecido también un perímetro de vigilancia de veinte kilómetros alrededor de la zona afectada. Algunos ciudadanos han burlado los controles y han entrado igualmente en Collserola, han captado las cámaras del 3Cat. Pisar material contaminado de un animal podría propagar la enfermedad

La peste porcina africana, sin afectación a los humanos

Durante su intervención, Planas ha remarcado que el abastecimiento alimentario «está asegurado» y que la peste porcina africana «no tiene nada que ver con la salud humana» y no hay «ningún riesgo de transmisión».

El Estado español es el productor porcino de la UE

Las exportaciones del sector porcino español tienen un valor de 8.800 millones de euros, de los cuales 5.100 millones son a la Unión Europea (UE), un 58% del total. Las ventas a la UE no están limitadas, excepto para las granjas del área de Collserola que están en el radio de 20 kilómetros de vigilancia, que están completamente confinadas. El Estado español es el productor porcino de la UE y el tercero del mundo por detrás de los EE.UU. y China.

La exportación más afectada es la que se realiza hacia terceros países, es decir, los de fuera de la Unión Europea, y que representa en total 3.700 millones de euros, de los cuales 1.100 van a China. Sobre China, Planas ha subrayado que es un mercado «prioritario» y que «lógicamente» ya hay contactos en marcha para conseguir que se aplique la regionalización y se pueda exportar desde las zonas libres de PPA.