El consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha asegurado este lunes que las exportaciones cárnicas de granjas de cerdos catalanas están bloqueadas en “más de 100 países” por la crisis de la peste porcina africana. En una entrevista en SER Catalunya, advirtió que costará mucho reabrir los mercados afectados a pesar de la rápida actuación para contener la enfermedad, que no afecta a las personas, pero es muy contagiosa entre los cerdos. El sector porcino es el principal sector exportador en el ámbito alimentario y supone el 19,3% de las ventas al exterior del negocio de alimentos y bebidas. Según datos de Prodeca, la promotora de alimentos catalanes de la Generalitat, las exportaciones internacionales de carne de cerdo superaron los 3.000 millones de euros en 2024, un tercio de las cuales son fuera de la Unión Europea. Asia es el principal mercado después de la UE, con una cuarta parte de las exportaciones, aunque el comercio con el gigante asiático ha caído a la mitad desde 2022.

Ordeig ha explicado que esta mañana se desplegarán unos 80 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en el parque natural de Collserola y que a lo largo del día se decidirá si es necesario aumentar el contingente militar español. El consejero ha remarcado que los animales sospechosos de estar infectados “no son muchos” y que todos están en el radio de Cerdanyola del Vallès, donde se localizaron los primeros positivos. Durante el fin de semana se han recibido 125 llamadas al 112 por avistamientos de jabalíes fuera de la zona de vigilancia de 20 kilómetros y el consejero considera “muy probable” que el foco de la infección fuera comida contaminada de algún contenedor. Ordeig ha avanzado que si se detectan más casos fuera del foco se ampliará el radio de vigilancia.

Explotaciones porcinas bajo control

El Departamento de Agricultura asegura que las analíticas que se han hecho a las 39 explotaciones porcinas del radio de vigilancia han sido todas negativas. Las granjas afectadas tendrán que estar confinadas durante un año. Ordeig insistía este fin de semana en que es muy importante que nadie vaya a Collserola por precaución. «Volvemos a pedir la colaboración ciudadana: está prohibido ir al parque de Collserola. Quien desatienda la restricción de movilidad en las zonas naturales tendrá una sanción», advirtió el consejero en una atención a los medios este domingo para hablar de la “crisis sanitaria” que vive el país.

El número de explotaciones porcinas en toda Cataluña ronda las 5.400, en 20,8% del total del sector ganadero, según los datos del censo porcino de 2023. El Segrià es la comarca con más empresas de este tipo (784), seguida de Osona (709) y la Noguera (685). En el Vallès Occidental, donde se han detectado los casos de jabalíes con peste porcina africana, hay 16.

Illa promete transparencia en la gestión de la crisis

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha prometido que Cataluña actuará con responsabilidad y transparencia para afrontar la crisis de la peste porcina africana que se ha detectado en Collserola. “Explicaremos en todo momento cuál es la situación, que no es sencilla”, ha dicho Illa durante su viaje oficial a México. “Cataluña actuará como sabemos hacerlo los catalanes: con responsabilidad hacia el resto de territorios de España y Europa; y con solidaridad hacia el sector”.