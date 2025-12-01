Junts y ERC han reclamado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que suspenda el viaje oficial que está realizando a México y regrese a Cataluña para ponerse al frente de la gestión de la crisis sanitaria por el brote de peste porcina africana detectado en Cerdanyola. «Ha llegado antes la UME que él, y esto no puede ser», le recriminó el portavoz de los republicanos, Isaac Albert. La diputada de Junts Jeannine Abella también le reprochó que no se quedara en Cataluña para apoyar a los consejeros de Agricultura e Interior, Óscar Ordeig y Núria Parlon. «No puede ser que, por un lado, se hable de crisis sanitaria y se active la UME y por otro vayamos a la Feria del Libro en México y no suspendamos un viaje así cuando lo que toca es gestionar y gestionar bien«, dijo Abella desde Lleida.

La portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha defendido la presencia de Illa en México y ha asegurado que el viaje oficial del presidente no afecta la gestión del brote. Moret ha asegurado que Illa hace un “seguimiento exhaustivo” y “hora a hora” de la evolución de la crisis y que está en contacto permanente con Agricultura e Interior. «El Gobierno está tomando las decisiones correctas capitaneado y liderado por Illa hora a hora», ha insistido la portavoz socialista, quien ha valorado muy positivamente la colaboración del gobierno español, de los ayuntamientos, de la Diputación de Barcelona y del sector porcino para afrontar la crisis.

El brote de peste porcina, que de momento solo se ha detectado en varios ejemplares de jabalí de Cerdanyola, pone en riesgo las exportaciones de cientos de explotaciones de Cataluña. Según el Departamento de Agricultura, más de un centenar de países fuera de la Unión Europea han bloqueado las compras de carne de cerdo y tanto la Generalitat como el gobierno español trabajan contrarreloj para desbloquear la situación. Aunque aún no se ha detectado ningún positivo en una granja de cerdos, incluso Bruselas ha anunciado que desplegará un equipo veterinario para apoyar a las autoridades y ha reclamado a los terceros países que “respeten” el principio de regionalización para no comprometer todas las exportaciones del sector.

Una granja de cerdos en Ivars d’Urgell (Pla d’Urgell) / ACN

Junts y ERC reclaman liderazgo político a Illa

Tanto Junts como ERC, que se han puesto a disposición del Gobierno, han reclamado a Illa que tome las riendas de una crisis que puede dañar un negocio importante para el sector ganadero, ya que concentra una quinta parte de las exportaciones. Abella recordó que Junts advirtió hace un mes que el país «no estaba preparado y que era necesario implementar medidas» ante una hipotética entrada de la enfermedad. «La urgencia del momento ha superado aquellas propuestas que presentamos hace un mes y, por tanto, nos hemos puesto a disposición del consejero», ha remarcado. Por eso consideran que el sábado Illa debería haber cancelado el viaje a México. «Ahora es el momento de enviar un mensaje claro y también de unidad de puertas afuera de Cataluña para que haya las menores consecuencias posibles», añadió la diputada.

Por su parte, desde ERC también reclaman al Gobierno que sea “diligente y actúe inmediatamente en todos los ámbitos». Albert también ha afirmado que «es necesario e indispensable» que Illa comparezca en el Parlamento para dar explicaciones. Los republicanos creen que la ausencia de Illa no tiene justificación posible. «Las reuniones para tratar este tema deben hacerse desde aquí», ha asegurado. La crisis por el brote de peste porcina llega en un momento de “tensión y complejidad” para el sector agroalimentario. «Si hacemos una foto global, podemos ver que en Cataluña tenemos las gallinas confinadas, los terneros vacunados y los cerdos precintados», ha lamentado.