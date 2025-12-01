Junts i ERC han reclamat al president de la Generalitat, Salvador Illa, que suspengui el viatge oficial que està fent a Mèxic i torni a Catalunya per posar-se al capdavant de la gestió de la crisi sanitària pel brot de pesta porcina africana detectat a Cerdanyola. “Ha arribat abans l’UME que ell, i això no pot ser”, li ha recriminat el portaveu dels republicans, Isaac Albert. La diputada de Junts Jeannine Abella també li ha retret que no es quedés a Catalunya per fer costat als consellers d’Agricultura i Interior, Òscar Ordeig i Núria Parlon. “No pot ser que, per una banda, es parli de crisi sanitària i s’activi l’UME i per l’altra anem a la Fira del Llibre a Mèxic i no suspenguem un viatge així quan el que toca és gestionar i gestionar bé“, ha dit Abella des de Lleida.
La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha defensat la presència d’Illa a Mèxic i ha assegurat que el viatge oficial del president no afecta la gestió del brot. Moret ha assegurat que Illa fa un “seguiment exhaustiu” i “hora a hora” de l’evolució de la crisi i que està en contacte permanent amb Agricultura i Interior. “El Govern està prenent les decisions correctes capitanejat i liderat per Illa hora a hora”, ha insistit la portaveu socialista, que ha valorat molt positivament la col·laboració del govern espanyol, dels ajuntaments, de la Diputació de Barcelona i del sector porcí per afrontar la crisi.
El brot de pesta porcina, que de moment només s’ha detectat en diversos exemplars de porc senglar de Cerdanyola, posa en risc les exportacions de centenars d’explotacions de Catalunya. Segons el Departament d’Agricultura, més d’un centenar de països de fora de la Unió Europea han bloquejat les compres de carn de porc i tant la Generalitat com el govern espanyol treballen a contrarellotge per desencallar la situació. Tot i que encara no s’ha detectat cap positiu en una granja de porcs, fins i tot Brussel·les ha anunciat que desplegarà un equip veterinari per donar suport a les autoritats i ha reclamat als tercers països que “respectin” el principi de regionalització per no comprometre totes les exportacions del sector.
Junts i ERC reclamen lideratge polític a Illa
Tant Junts com ERC, que s’han posat a disposició del Govern, han reclamat a Illa que agafi les regnes d’una crisi que pot malmetre un negoci important per al sector ramader, ja que concentra una cinquena part de les exportacions. Abella ha recordat que Junts va advertir fa un mes el país “no estava preparat i que calia implementar mesures” davant d’una hipotètica entrada de la malaltia. “La urgència del moment ha superat aquelles propostes que vam presentar fa un mes i, per tant, ens hem posat a disposició del conseller”, ha remarcat. Per això consideren que dissabte Illa hauria hagut de cancel·lar el viatge a Mèxic. “Ara és el moment d’enviar un missatge clar i també d’unitat de portes en fora de Catalunya perquè hi hagi les menors conseqüències possibles”, ha afegit la diputada.
Per la seva banda, des d’ERC també reclamen al Govern que sigui “diligent i actuï immediatament en tots els àmbits”. Albert també ha afirmat que “és necessari i indispensable” que Illa comparegui al Parlament per donar explicacions. Els republicans creuen que l’absència Illa no té justificació possible. “Les reunions per tractar aquest tema s’han de fer des d’aquí”, ha assegurat. La crisi pel brot de pesta porcina arriba en un moment de “tensió i complexitat” pel sector agroalimentari. “Si fem una foto global, podem veure que a Catalunya tenim les gallines confinades, els vedells vacunats i els porcs precintats”, ha lamentat.