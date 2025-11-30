Blindatge a Collserola per evitar la propagació de la pesta porcina africana

Controls per carretera, tanques i camins tallats. En definitiva, un blindatge total per evitar la propagació de la pesta porcina africana. Aquesta és la situació que es viu en aquests moments al Parc Natural de Collserola després que el Govern hagi optat per intensificar la vigilància als accessos de la zona verda, que estan tancats des d’aquest dissabte per evitar contagis pel virus.
Les restriccions aplicades fins ara, però, no han evitat que moltes persones visiti igualment la zona, saltant-se les directrius de les autoritats. En la majoria dels casos, els passejants argumenten desconeixement de la prohibició, tot i que la prohibició de les activitats de lleure està vigent des de l’aparició dels primers exemplars de senglars afectats. Cal recordar que ara mateix continua vigent el radi de seguretat de vint quilòmetres que afecta 64 municipis.
En aquests moments, la Generalitat té dos casos positius confirmats i quatre sospitosos pendents de la confirmació definitiva, però no descarta que el nombre de casos augmenti. De fet, fonts del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació recollides per l’ACN asseguren que s’han anat trobant i recollint més cadàvers de senglars. En aquest context, el conseller Òscar Ordeig ha demanat “responsabilitat” a la ciutadania i acatar les restriccions.
Activar l’exèrcit espanyol per garantir el control del virus
Sobre el control de la propagació de la pesta porcina africana, Ordeig ha explicat aquest diumenge en una entrevista a Catalunya Ràdio que una de les opcions que està sobre la taula és l’activació de l’exèrcit espanyol, concretament d’una unitat especialitzada en control cinegètic de la Unitat Militar d’Emergències (UME). En paral·lel, durant el dia d’avui es duran a terme captures de senglars potencialment afectats en tota aquesta àrea, mitjançant la instal·lació de paranys, repel·lents i tanques perquè els animals no es traslladin a altres zones.