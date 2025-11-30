El Govern estudia activar l’exèrcit espanyol per controlar la pesta porcina africana

La crisi provocada pel brot de pesta porcina africana està obligant les autoritats a prendre mesures extraordinàries. Aquest dissabte es confirmava el tancament de tots els accessos al Parc Natural de Collserola i a primera hora del matí de diumenge el Govern ja ha avisat que durant el dia d’avui es duran a terme captures de senglars potencialment afectats en tota aquesta àrea, mitjançant la instal·lació de paranys, repel·lents i tanques perquè els animals no es traslladin a altres zones. Una de les opcions que està sobre la taula per garantir aquest control de la propagació del virus és l’activació de l’exèrcit espanyol, concretament d’una unitat especialitzada en control cinegètic de la Unitat Militar d’Emergències (UME).
Així ho ha confirmat en una entrevista a Catalunya Ràdio el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, que ha remarcat que la prioritat és garantir que aquest control es fa amb garanties. “Utilitzarem els mitjans tècnics, econòmics i efectius que facin falta, tant pel control de la gent perquè no entri (a les zones boscoses) com també per fer feines de control cinegètic”, ha assenyalat. Ordeig també ha apuntat que s’està reforçant els efectius de seguretat, tant de Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil i Agents Rurals per a evitar l’accés a Collserola, “sobretot el radi de 6 quilòmetres que està blindat“. “Ahir no va acabar de funcionar perquè és un parc natural amb 100 accessos principals i 400 secundaris, molt difícil de tancar […] No es tracta d’amenaçar amb sancions, sinó de dir que ens hi estem jugant molt”, ha insistit.
Blindatge del Parc de Collserola per fer batudes
Durant la jornada d’aquest diumenge, es duran a terme diverses actuacions de captura de senglars, coordinades pels Agents Rurals, conjuntament amb Agricultura. També hi ha personal de l’empresa pública Forestal Catalana i altres especialistes, com la unitat del SEPRONA de la Guàrdia Civil i companyies privades especialitzades. Els caçadors han posat a disposició de les autoritats gàbies i altres elements que tenen, tot i que no es faran batudes als espais delimitats per evitar que els animals s’espantin i, en fugir, passin cap a zones netes. En tot cas, les instruccions de cara a la ciutadania és que el Parc Natural de Collserola està completament tancat per a l’oci.