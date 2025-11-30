El Gobierno estudia activar el ejército español para controlar la peste porcina africana

La crisis provocada por el brote de peste porcina africana está obligando a las autoridades a tomar medidas extraordinarias. Este sábado se confirmaba el cierre de todos los accesos al Parque Natural de Collserola y a primera hora de la mañana del domingo el Gobierno ya ha avisado que durante el día de hoy se llevarán a cabo capturas de jabalíes potencialmente afectados en toda esta área, mediante la instalación de trampas, repelentes y cercas para que los animales no se trasladen a otras zonas. Una de las opciones que está sobre la mesa para garantizar este control de la propagación del virus es la activación del ejército español, concretamente de una unidad especializada en el control cinegético de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Así lo ha confirmado en una entrevista en Catalunya Ràdio el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, que ha remarcado que la prioridad es garantizar que este control se hace con garantías. «Utilizaremos los medios técnicos, económicos y efectivos que hagan falta, tanto para el control de la gente para que no entre (en las zonas boscosas) como también para realizar labores de control cinegético», ha señalado. Ordeig también ha apuntado que se está reforzando los efectivos de seguridad, tanto de Mossos d’Esquadra, Guardia Civil y Agentes Rurales para evitar el acceso a Collserola, «sobre todo el radio de 6 kilómetros que está blindado«. «Ayer no terminó de funcionar porque es un parque natural con 100 accesos principales y 400 secundarios, muy difícil de cerrar […] No se trata de amenazar con sanciones, sino de decir que nos estamos jugando mucho», ha insistido.

El conseller d’Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig / ACN

Blindaje del Parque de Collserola para realizar batidas

Durante la jornada de este domingo, se llevarán a cabo diversas acciones de captura de jabalíes, coordinadas por los Agentes Rurales, junto con Agricultura. También hay personal de la empresa pública Forestal Catalana y otros especialistas, como la unidad del SEPRONA de la Guardia Civil y compañías privadas especializadas. Los cazadores han puesto a disposición de las autoridades jaulas y otros elementos que tienen, aunque no se realizarán batidas en los espacios delimitados para evitar que los animales se asusten y, al huir, pasen hacia zonas limpias. En todo caso, las instrucciones para la ciudadanía son que el Parque Natural de Collserola está completamente cerrado para el ocio.