El Gobierno solicita la movilización del equipo especializado en control cinegético de la Unidad Militar de Emergencias (UME) del ejército español para frenar el brote de peste porcina africana que afecta el área de Collserola. Lo ha confirmado este domingo el consejero de Agricultura de la Generalitat, Óscar López. A primera hora del día, se había dicho que el ejecutivo catalán estudiaba recurrir a la UME y ahora se ha oficializado.

En una rueda de prensa desde Lleida, el consejero ha confirmado que todos los análisis realizados en las 39 explotaciones porcinas situadas dentro del radio de vigilancia establecido alrededor del foco de peste porcina africana (PPA) de Collserola han resultado negativos. López también ha dicho que todavía es pronto para determinar las ayudas que recibirá el sector porcino. Por ahora, lo que se hará será evaluar el perjuicio económico que deberá servir para concretar en el futuro las ayudas.

Accesos cerrados en Esplugues de Llobregat por la peste porcina africana / Cedida a la ACN

Seis animales muertos, entre ellos cuatro pendientes de confirmación

Hasta ahora, todos los animales muertos son jabalíes y no se ha detectado ningún caso en cerdos de granja. Según la Generalitat, se han confirmado dos jabalíes muertos que han dado positivo en PPA, en el término municipal de Cerdanyola del Vallès, mientras que otros cuatro animales muertos están pendientes de que los análisis confirmen la contaminación. El Gobierno dice que la situación es de «alerta sanitaria».

Por otro lado, los servicios de la Generalitat desplegados en el área de Collserola han recogido más cadáveres de jabalíes dentro del radio de vigilancia, que está analizando el CReSA (Centro de Investigación en Sanidad Animal) y, si procede, serán validados por el laboratorio de referencia del ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería.

El consejero ha remarcado que es importante no hacer «un baile de cifras» sobre los animales muertos. La Comisión Europea deberá recibir la cifra oficial, así como el centenar de países fuera de la UE a los que se exporta. Los datos deberán ser concretados por el laboratorio del ministerio de Agricultura.

De momento, el Gobierno no ha concretado en qué momento la Unidad de Control Cinegético de la UME se incorpora a los equipos ya desplegados, entre los cuales hay Agentes Rurales, Mossos d’Esquadra, Protección Civil del departamento de Interior y Seguridad pública, voluntarios de las ADF, así como efectivos de la Guardia Urbana y del SEPRONA.

Ciudadanos saltándose las restricciones por la peste porcina africana en Collserola / Mariona Puig (ACN)

Blindaje de Collserola

Después de que el sábado, algunas personas se saltaran las restricciones para entrar al parque de Collserola, este domingo la zona se ha blindado con más vigilancia para evitar la entrada de ciudadanos que podrían esparcir el virus, por ejemplo pisando una muestra contaminada. En cualquier caso, el Gobierno ha querido dejar claro que la peste porcina africana no afecta a las personas.

Más allá de controlar el brote, ahora la preocupación principal es la económica. El ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Planas, dijo el sábado que un tercio de los 400 certificados de exportación de porcino a 104 países está «bloqueado«. Las exportaciones del sector porcino español tienen un valor de 8.800 millones de euros, de los cuales 5.100 millones son a la Unión Europea (UE), un 58% del total. Las ventas a la UE no están limitadas, excepto para las granjas del área de Collserola que están en el radio de 20 kilómetros de vigilancia, que están completamente confinadas.

La exportación más afectada es la que se realiza hacia terceros países, es decir, los de fuera de la Unión Europea, y que representa en total 3.700 millones de euros, de los cuales 1.100 van a China. Sobre China, Planas subrayó que es un mercado “prioritario” y que “lógicamente” ya hay contactos en marcha para conseguir que se aplique la regionalización y se pueda exportar desde las zonas limpias de PPA.