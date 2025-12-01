El sector porcino confía en que el bloqueo de las exportaciones sea “regional” para minimizar el impacto económico del brote de peste porcina africana detectado en Collserola en varios jabalíes y que ha obligado a confinar por precaución una cuarentena de explotaciones de la zona. Según el Departamento de Agricultura, ahora mismo el bloqueo de las exportaciones afecta a más de 100 países. El secretario general de la Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas (FECIC) en España, Ignasi Pons, espera que así se puedan reabrir los mercados «lo antes posible”.

«Hay países que aceptarán la regionalización, pero debemos saber qué regionalización aceptan», afirma en declaraciones a la ACN. «Provincia, comarca, comunidad autónoma… el impacto puede ser completamente diferente», ha reconocido. La patronal del sector porcino admite “preocupación” por los efectos del brote y sitúa a México y Japón como los mercados más “importantes”. El Ministerio de Agricultura mantiene “contactos directos” con varios países para “desbloquear” la situación y la FECIC pide “paciencia” para buscar la mejor solución posible. “Si logramos hacerlo por comarca, mejor que por provincia», reconoce. «El ministerio está trabajando y se está esforzando para que esto salga, para que podamos encontrar soluciones”.

Aparte de México y Japón, otros mercados clave para las exportaciones del sector porcino son China, Corea, Hong Kong, Filipinas, Taiwán, Tailandia y Estados Unidos. Las ventas fuera de la Unión Europea representan alrededor de un tercio del total de exportaciones para las empresas cárnicas catalanas.

Carteles que avisan del cierre del Parque Natural de Collserola por la peste porcina africana / ACN

La UME se despliega en Collserola

La Unidad Militar de Emergencias (UME) desplegará 117 efectivos y 25 vehículos en Cataluña para dar apoyo a los trabajos de contención del brote de peste porcina africana, según ha explicado la delegación del gobierno español en un comunicado. Los militares son especialistas del Grupo de Intervención en Emergencias Tecnológicas y Medioambientales (GIETMA), con base en Torrejón de Ardoz (Madrid), y del IV Batallón, con base en Zaragoza. El gobierno español también ha puesto la Guardia Civil a disposición de la Generalitat. Durante el fin de semana se han intensificado las capturas de jabalíes en Collserola en un dispositivo coordinado por los Agentes Rurales y el Departamento de Agricultura con el apoyo de la empresa pública Forestal Catalana y otros especialistas, como la unidad del Seprona de la Guardia Civil y compañías privadas especializadas.

El director gerente del Consorcio que gestiona el parque, Raimon Roda, ha explicado que la afluencia de visitantes al parque natural ha bajado durante el fin de semana por las restricciones impuestas tras la localización de dos jabalíes muertos que dieron positivo en peste porcina africana. Hay al menos ocho casos sospechosos más, pero todos dentro del radio de infección, según Agricultura. Desde el lado del Vallès Occidental, la caída de excursionistas y ciclistas ha sido del 90%, mientras que en la carretera de las aguas desde Barcelona solo ha bajado un 10%. El parque ha suspendido todas las actividades hasta el puente de la Purísima y estudia alargar las restricciones más allá.

Los ganaderos reclaman “no pagar los platos rotos” del brote

Los ganaderos catalanes esperan que las «altas» medidas de bioseguridad de las granjas protejan las explotaciones de la peste porcina africana. El sector recuerda que en las granjas hay cercas, un control de entrada y salida, duchas para desinfectar y control del movimiento de ganado. El responsable de Agricultura Ecológica en las comarcas de Girona de Unió de Pagesos, Pino Delàs, asegura que son «víctimas» de la peste y pide «no pagar los platos rotos» de la crisis sanitaria. Delàs señala que el problema no lo han provocado los ganaderos y lamenta que «no se están tomando medidas sobre el origen» y, en cambio, se está controlando las granjas.