Detectados cuatro nuevos casos de jabalíes muertos por peste porcina africana

Cuatro jabalíes más han muerto por peste porcina africana. Así lo ha confirmado este sábado por la mañana el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, que ha informado de la detección de estos casos en el mismo radio de afectación que los dos primeros. Cabe recordar que este viernes se hizo pública la medida que obligará a las cerca de 40 granjas de cerdos en un radio de 20 kilómetros alrededor de Collserola a estar confinadas durante 12 meses bajo «estrictos controles» sanitarios.

En una entrevista a RAC1, el consejero Òscar Ordeig afirmó que los laboratorios catalanes y las inspecciones visuales han confirmado los positivos, a la espera de la validación definitiva de Madrid. Ordeig ha pedido «responsabilidad» a la ciudadanía, para evitar ir a Collserola y, sobre todo, los accesos de los 6 kilómetros alrededor del foco, en Cerdanyola del Vallès, que quedará delimitado. «Con un vehículo, con una bici o con una pisada de material contaminado de un animal se podría propagar la enfermedad», insistió el consejero.

Las explotaciones porcinas que permanecerán bajo vigilancia estricta están ubicadas en una docena de municipios de la demarcación de Barcelona: Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda, Montcada i Reixac, Ripollet, Barberà del Vallès, Badia del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Terrassa y Rubí.

El consejero de Agricultura y Pesca, Òscar Ordeig, llega al Consejo de la UE para participar en la reunión de ministros del ramo de los 27 | Marta Vidal (ACN)

Bloqueada la exportación

A raíz de la detección de los dos primeros casos, el ministerio español de Agricultura ha desactivado los certificados de exportación dentro de su sistema informático. De esta manera, una multitud de productos porcinos que saltan del conjunto del Estado al mercado internacional permanecerán bloqueados mientras se gestiona la emergencia sanitaria. Según la administración, en total se ha detenido la concesión de 121 de los 400 certificados para la venta internacional que se emiten actualmente. En este sentido, el director general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal, Emilio García Muro, sostiene que «no estamos en una situación tan catastrófica».