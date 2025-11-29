Detectats quatre nous casos de senglars morts per pesta porcina africana

Quatre senglars més han mort per pesta porcina africana. Així ho ha confirmat aquest dissabte al matí el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Agroalimentació de la Generalitat, que ha informat de la detecció d’aquests casos en el mateix radi d’afectació que els dos primers. Cal recordar que aquest divendres es feia pública la mesura que obligarà a les prop de 40 granges de porcs en un radi de 20 quilòmetres al voltant de Collserola a estar confinades durant 12 mesos sota “durs controls” sanitaris.
En una entrevista a RAC1, el conseller Òscar Ordeig ha afirmat que els laboratoris catalans i les inspeccions visuals han confirmat els positius, a l’espera de la validació definitiva de Madrid. Ordeig ha demanat “responsabilitat” a la ciutadania, per evitar anar a Collserola i, sobretot, els accessos dels 6 kilòmetres al voltant del focus, a Cerdanyola del Vallès, que quedarà delimitat. “Amb un vehicle, amb una bici o amb una trepitjada de material contaminat d’un animal es podria escampar la malaltia”, ha insistit el conseller.
Les explotacions porcines que romandran sota vigilància estricta estan ubicades en una dotzena de municipis de la demarcació de Barcelona: Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda, Montcada i Reixac, Ripollet, Barberà del Vallès, Badia del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Terrassa i Rubí.
Bloquejada l’exportació
Arran de la detecció dels dos primers casos, el ministeri espanyol d’Agricultura ha desactivat els certificats d’exportació dins el seu sistema informàtic. D’aquesta manera, una munió de productes porcins que salten del conjunt de l’Estat al mercat internacional romandran bloquejats mentre es gestiona l’emergència sanitària. Segons l’administració, en total s’ha aturat la concessió de 121 dels 400 certificats per a la venda internacional que s’emeten actualment. En aquest sentit, el director general de Sanitat de la Producció Agroalimentària i Benestar Animal, Emilio García Muro, sosté que “no estem en una situació tan catastròfica”.