El conseller d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha assegurat aquest dilluns que les exportacions càrnies de granges de porcs catalanes estan bloquejades a “més de 100 països” per la crisi de la pesta porcina africana. En una entrevista a SER Catalunya, ha advertit que costarà molt reobrir els mercats afectats malgrat la ràpida actuació per contenir la malaltia, que no afecta les persones, però és molt contagiosa entre els porcs. El porcí és el principal sector exportador en l’àmbit alimentari i suposa el 19,3% de les vendes a l’exterior del negoci d’aliments i begudes. Segons dades de Prodeca, la promotora d’aliments catalans de la Generalitat, les exportacions internacionals de carn de porc van superar els 3.000 milions d’euros el 2024, un terç de les quals són a fora de la Unió Europea. Àsia és el principal mercat després de la UE, amb una quarta part de les exportacions, tot i que el comerç amb el gegant asiàtic ha caigut a la meitat des del 2022.
Ordeig ha explicat que aquest matí es desplegaran uns 80 efectius de la Unitat Militar d’Emergències (UME) al parc natural de Collserola i que al llarg del dia es decidirà si cal augmentar el contingent militar espanyol. El conseller ha remarcat que els animals sospitosos d’estar infectats “no són molts” i que tots estan al radi de Cerdanyola del Vallès, on es van localitzar els primers positius. Durant el cap de setmana s’han rebut 125 trucades al 112 per albiraments de porcs senglars fora de la zona de vigilància de 20 quilòmetres i el conseller considera “molt probable” que el focus de la infecció fos menjar contaminat d’algun contenidor. Ordeig ha avançat que si es detecten més casos fora del focus s’ampliarà el radi de vigilància.
Explotacions porcines sota control
El Departament d’Agricultura assegura que les analítiques que s’han fet a les 39 explotacions porcines del radi de vigilància han estat totes negatives. Les granges afectades hauran d’estar confinades durant un any. Ordeig insistia aquest cap de setmana que és molt important que ningú vagi a Collserola per precaució. “Tornem a demanar la col·laboració ciutadana: està prohibit anar al parc de Collserola. Qui desatengui la restricció de mobilitat a les zones naturals tindrà una sanció”, va advertir el conseller en una atenció als mitjans aquest diumenge per parlar de la “crisi sanitària” que viu el país.
El nombre d’explotacions porcines arreu de Catalunya ronda les 5.400, en 20,8% del total del sector ramader, segons les dades del cens porcí del 2023. El Segrià és la comarca amb més empreses d’aquest tipus (784), seguida d’Osona (709) i la Noguera (685). Al Vallès Occidental, on s’han detectat els casos de porcs senglars amb pesta porcina africana, n’hi ha 16.
Illa promet transparència en la gestió de la crisi
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha promès que Catalunya actuarà amb responsabilitat i transparència per afrontar la crisi de la pesta porcina africana que s’ha detectat a Collserola. “Explicarem en tot moment quina és la situació, que no és senzilla”, ha dit Illa durant el seu viatge oficial a Mèxic. “Catalunya actuarà com ho sabem fer els catalans: amb responsabilitat cap a la resta de territoris d’Espanya i Europa; i amb solidaritat cap al sector”.