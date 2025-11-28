El focus de pesta porcina posa en alerta les explotacions ramaderes al voltant de Barcelona

El focus de pesta porcina a Collserola posa en alerta el sector ramader al voltant de Barcelona. Després d’haver trobat dos senglars morts al parc de Collserola, infectats per aquest virus, el departament d’Agricultura obligarà les explotacions porcines en un radi de 20 quilòmetres de l’incident a romandre confinades durant almenys 12 mesos. Agricultura, segons ha explicat el director general de Sanitat de la Producció Agroalimentària i Benestar Animal, Emilio García Muro, imposarà “durs controls” a les granges per evitar l’expansió de la malaltia.
D’aquesta manera, romandran sota vigilància estricta les explotacions porcines d’una dotzena de municipis de la demarcació de Barcelona: Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda, Montcada i Reixac, Ripollet, Barberà del Vallès, Badia del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Terrassa i Rubí. A la regió afectada hi ha prop de 40 granges de porc, que hauran de passar els controls de la “policia sanitària” en paraules del mateix García Muro. Segons el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ja s’han elevat les mesures sanitàries “per evitar que pogués entrar el virus”. Ara, però, “les pròximes hores seran molt i molt importants”.
Esculls al mercat internacional
Després que s’hagin trobat els dos senglars afectats, el ministeri d’Agricultura ha desactivat els certificats d’exportació dins el seu sistema informàtic. D’aquesta manera, una munió de productes porcins que salten del conjunt de l’Estat al mercat internacional romandran bloquejats mentre es gestiona l’emergència sanitària. Segons l’administració, en total s’ha aturat la concessió de 121 dels 400 certificats per a la venda internacional que s’emeten actualment. D’aquesta manera, García Muro sosté que “no estem en una situació tan catastròfica. Tot i això, alguns dels principals mercats catalans també estan tancant les seves fronteres comercials arran del focus. És el cas de la Xina, que començarà a reobrir progressivament un cop es controli el virus. Només el 2024, els productors de l’Estat van exportar carn de porc per valor de 1.100 milions d’euros al gegant asiàtic.