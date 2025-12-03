El Govern anuncia ajudes als ramaders de fins a 20 milions per la pesta porcina

Primeres mesures concretes per pal·liar els efectes de la crisi provocada per la pesta porcina africana. El Govern ha anunciat una línia d’ajudes de fins a 20 milions perquè els ramaders puguin fer front a les conseqüències de la propagació del virus, que ja ha deixat una cinquantena de senglars morts en el radi d’afectació al voltant del Parc Natural de Collserola.
Així ho ha confirmat aquest dimecres la consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero, després de mantenir una reunió amb el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, per abordar la resposta econòmica a la malaltia. En unes declaracions recollides per l’ACN, Romero ha explicat que fins ara ningú ha sol·licitat ajudes de la línia d’emergència de l’ICF ja anunciada, de 50 milions, i que de moment no els consta cap afectació econòmica en el sector. “En aquests moments hi ha una activitat econòmica que funciona amb normalitat. Els restaurants, agrobotigues i alguns petits hotels que hi ha estan funcionant amb normalitat”, ha remarcat.
Pel que fa a l’anunci de CCOO denunciant que el grup carni Jorge ha prescindit de 300 treballadors temporals, Ordeig ha concretat que en els pròxims dies faran una reunió amb les empreses exportadores i amb els escorxadors per resoldre dubtes i demanar “calma” i “responsabilitat”. En aquest sentit, el conseller d’Agricultura ha dit que és prioritari no generar una dinàmica que “dificulti” tornar a la normalitat, però sí que ha avançat que preveu reunir-se amb el seu homòleg aragonès, segon territori de l’Estat en producció porcina després de Catalunya, per “compartir informació” i coordinar-se.
Troben una cinquantena de seglars morts dins del perímetre
Les darreres dades facilitades pels Agents Rurals eleven fins a 50 els porcs senglars trobats morts al radi d’afectació de la pesta porcina al voltant de Collserola on la setmana passada van aparèixer els cossos sense vida dels dos primers exemplars. El perímetre es manté estable i no se n’han trobat més fora de l’entorn on s’han desplegat 250 professionals del cos, les ADF, la Guàrdia Civil i l’UME per localitzar animals en la zona afectada.