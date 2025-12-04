Brussel·les només restringeix les exportacions de porcí a les 39 granges confinades

La Comissió Europea ha confirmat que les restriccions a les exportacions de carn de porc es limita a les 39 granges confinades que es troben en un radi de 20 quilòmetres del brot de pesta porcina detectat a Collserola. El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha celebrat la decisió de Brussel·les i ha agraït a les explotacions afectades el “sacrifici” que faran per salvar el sector. En una entrevista a RTVE, el conseller ha intentat transmetre un missatge de “calma” i ha promès que les granges confinades rebran ajuts econòmics per evitar-ne el tancament.
La decisió de la Comissió Europea és molt rellevant perquè acota molt les restriccions a les exportacions i permetrà que granges d’Osona, bona part del Bages i del Segrià, comarques amb molt activitat ramadera, puguin vendre la seva carn a la Unió Europea. De retruc, països com el Regne Unit i Corea del Sud han anunciat que seguiran les directrius de Brussel·les i permetran les importacions de carn de porc de la resta de Catalunya. En canvi, la Xina manté la seva decisió de prohibir les importacions de totes les comarques de Barcelona.
Brussel·les ha publicat aquest dijous el llistat de poblacions on s’hauran d’aplicar “mesures d’emergència provisionals” per contenir la malaltia almenys fins al pròxim 28 de febrer. La Comissió Europea ha ampliat el perímetre de la zona infectada a 91 municipis, una quinzena més del que havia fixat la Generalitat, perquè no distingeix entre zona infectada (radi de sis quilòmetres) i zona de vigilància (radi de 20 quilòmetres). Per tant, les mesures de control s’hauran d’aplicar en 23 municipis del Vallès Occidental, 20 del Vallès Oriental, 27 del Baix Llobregat, 5 del Barcelonès, 10 del Maresme, 2 de l’Alt Penedès, 2 de l’Anoia i 2 del Bages.
Aquest mateix dimecres, els Agents Rurals van anunciar que ampliaven la cerca de porcs senglars morts a l’àrea de vigilància, que arriba fins als 20 quilòmetres del brot. Unitats canines de la Comunitat de Madrid i d’Andorra s’afegeixen a partir d’avui a les tasques. Les captures començaran quan la Unió Europea doni el vistiplau al nou pla de treball. De moment, el nombre de positius es manté en nou porcs senglars, tots a dins del radi d’infecció de sis quilòmetres. Per ara s’han trobat mig centenar de cadàvers i en els pròxims dies s’espera que la xifra augmenti considerablement per l’increment d’efectius.
Reunió amb les grans empreses exportadores
El conseller d’Agricultura ha reconegut que l’impacte econòmic del brot de pesta porcina serà “important” i ha anunciat una reunió amb les principals empreses exportadores del sector per demanar-los que limitin al màxim la reducció de personal per la crisi. Ordeig ha explicat que tant el departament com el Ministeri d’Agricultura estan en contacte amb els principals mercats d’exportació de carn de porc per explicar-los el dispositiu que s’ha posat en marxa, que ja inclou més de 700 efectius, i aconseguir que acceptin la regionalització que proposa Brussel·les. “La prioritat és contenir el brot perquè el virus no s’escampi del radi de 6-20 quilòmetres”, ha insistit el conseller.
L’anunci arriba després de saber-se que el Grup Jorge ha prescindit de 300 treballadors temporals que treballaven a l’escorxador de la companyia a Osona. La companyia ha justificat la mesura perquè la producció ha “baixat en picat” des de la declaració del brot i no tenen feina “per mantenir els llocs de treball”, segons ha explicat a l’Agència Catalana de Notícies (ACN) l’alcalde de Santa Eugènia de Berga (Osona), Xavier Fernández, on el grup té la planta. Amb tot, ha assegurat que l’empresa reincorporarà els treballadors tan bon punt s’estabilitzi la situació.
