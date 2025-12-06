Un miler d’efectius de diferents cossos de seguretat i d’emergències vigilaran aquests dies el perímetre de la zona infectada per contenir el brot de pesta porcina africana declarat a Cerdanyola del Vallès. El grup d’ordre està coordinat pels Mossos d’Esquadra, que han desplegat un dispositiu especial per controlar els 79 punts d’accés a la zona d’exclusió, fixada en 20 quilòmetres a la rodona des del punt on es va trobar el primer senglar infectat. Des de llavors, fins a 13 senglars morts han donat positiu, però tot situats a dins del radi d’infecció de sis quilòmetres.
Els agents que controlen els accessos a la zona, que inclou fins a 91 municipis després que la Comissió Europea decidís inclous una quinzena de poblacions més a la zona infectada, no han posat cap multa per incompliment de les restriccions, segons ha explicat l’Intendent Francesc Parra en una atenció als mitjans des de Terrassa, que s’ha felicitat “pel compliment fins ara exemplar de la població”. Parra ga fet una crida a mantenir “totes les mesures de seguretat” per evitar que el brot de pesta porcina s’escampi, ja que es tracta d’un virus que es “contagia molt ràpidament”.
