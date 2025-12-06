Un miliar de efectivos de diferentes cuerpos de seguridad y de emergencias vigilarán estos días el perímetro de la zona infectada para contener el brote de peste porcina africana declarado en Cerdanyola del Vallès. El grupo de orden está coordinado por los Mossos d’Esquadra, que han desplegado un dispositivo especial para controlar los 79 puntos de acceso a la zona de exclusión, fijada en 20 kilómetros a la redonda desde el punto donde se encontró el primer jabalí infectado. Desde entonces, hasta 13 jabalíes muertos han dado positivo, pero todos situados dentro del radio de infección de seis kilómetros.

Los agentes que controlan los accesos a la zona, que incluye hasta 91 municipios después de que la Comisión Europea decidiera incluir una quincena de poblaciones más en la zona infectada, no han puesto ninguna multa por incumplimiento de las restricciones, según ha explicado el Intendente Francesc Parra en una atención a los medios desde Terrassa, quien se ha felicitado “por el cumplimiento hasta ahora ejemplar de la población”. Parra ha hecho un llamado a mantener “todas las medidas de seguridad” para evitar que el brote de peste porcina se extienda, ya que se trata de un virus que se “contagia muy rápidamente”.

Seguirá ampliación