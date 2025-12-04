Bruselas solo restringe las exportaciones de porcino a las 39 granjas confinadas

La Comisión Europea ha confirmado que las restricciones a las exportaciones de carne de cerdo se limitan a las 39 granjas confinadas que se encuentran en un radio de 20 kilómetros del brote de peste porcina detectado en Collserola. El consejero de Agricultura, Òscar Ordeig, ha celebrado la decisión de Bruselas y ha agradecido a las explotaciones afectadas el “sacrificio” que harán para salvar el sector. En una entrevista a RTVE, el consejero ha intentado transmitir un mensaje de “calma” y ha prometido que las granjas confinadas recibirán ayudas económicas para evitar su cierre.

La decisión de la Comisión Europea es muy relevante porque acota mucho las restricciones a las exportaciones y permitirá que granjas de Osona, buena parte del Bages y del Segrià, comarcas con mucha actividad ganadera, puedan vender su carne a la Unión Europea. Como consecuencia, países como el Reino Unido y Corea del Sur han anunciado que seguirán las directrices de Bruselas y permitirán las importaciones de carne de cerdo del resto de Cataluña. En cambio, China mantiene su decisión de prohibir las importaciones de todas las comarcas de Barcelona.

Cartel de alerta sanitaria en la valla de una granja de cerdos catalana / ACN

Bruselas ha publicado este jueves el listado de poblaciones donde se deberán aplicar «medidas de emergencia provisionales» para contener la enfermedad al menos hasta el próximo 28 de febrero. La Comisión Europea ha ampliado el perímetro de la zona infectada a 91 municipios, una quincena más de lo que había fijado la Generalitat, porque no distingue entre zona infectada (radio de seis kilómetros) y zona de vigilancia (radio de 20 kilómetros). Por lo tanto, las medidas de control se deberán aplicar en 23 municipios del Vallès Occidental, 20 del Vallès Oriental, 27 del Baix Llobregat, 5 del Barcelonès, 10 del Maresme, 2 del Alt Penedès, 2 de l’Anoia y 2 del Bages.

Este mismo miércoles, los Agentes Rurales anunciaron que ampliaban la búsqueda de jabalíes muertos en el área de vigilancia, que llega hasta los 20 kilómetros del brote. Unidades caninas de la Comunidad de Madrid y de Andorra se añaden a partir de hoy a las tareas. Las capturas comenzarán cuando la Unión Europea dé el visto bueno al nuevo plan de trabajo. De momento, el número de positivos se mantiene en nueve jabalíes, todos dentro del radio de infección de seis kilómetros. Por ahora se han encontrado medio centenar de cadáveres y en los próximos días se espera que la cifra aumente considerablemente por el incremento de efectivos.

Reunión con las grandes empresas exportadoras

El consejero de Agricultura ha reconocido que el impacto económico del brote de peste porcina será “importante” y ha anunciado una reunión con las principales empresas exportadoras del sector para pedirles que limiten al máximo la reducción de personal por la crisis. Ordeig ha explicado que tanto el departamento como el Ministerio de Agricultura están en contacto con los principales mercados de exportación de carne de cerdo para explicarles el dispositivo que se ha puesto en marcha, que ya incluye más de 700 efectivos, y conseguir que acepten la regionalización que propone Bruselas. “La prioridad es contener el brote para que el virus no se extienda del radio de 6-20 kilómetros”, ha insistido el consejero.

El anuncio llega después de saberse que el Grupo Jorge ha prescindido de 300 trabajadores temporales que trabajaban en el matadero de la compañía en Osona. La compañía ha justificado la medida porque la producción ha “bajado en picado” desde la declaración del brote y no tienen trabajo “para mantener los puestos de trabajo”, según ha explicado a la Agencia Catalana de Noticias (ACN) el alcalde de Santa Eugènia de Berga (Osona), Xavier Fernández, donde el grupo tiene la planta. Con todo, ha asegurado que la empresa reincorporará a los trabajadores tan pronto como se estabilice la situación.

