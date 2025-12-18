La policía registra el laboratorio del IRTA, posible origen del brote de peste porcina

Los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil han iniciado el registro de las dependencias del laboratorio IRTA-CReSA, ubicado en Bellaterra (Vallès Occidental) para determinar si es el origen del brote de peste porcina africana (PPA) declarado en Cataluña hace unas semanas. La diligencia ha sido ordenada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Cerdanyola del Vallès como parte de las diligencias previas declaradas secretas, según han informado conjuntamente ambos cuerpos policiales. La entrada y registro en las instalaciones se está llevando a cabo «siguiendo los protocolos y medidas de seguridad que requieren este tipo de centros de investigación».

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, aseguró este miércoles en el Parlamento que ahora mismo “nada permite concluir” que el brote de peste porcina saliera del IRTA o de cualquier otra instalación o centro de investigación catalanes. Según Illa, las informaciones de que dispone la Generalitat indican que las instalaciones, los procedimientos y los conocimientos de los profesionales del IRTA CReSA son “adecuados” y, por tanto, se necesitará más tiempo y más investigaciones para determinar el origen del brote. La auditoría que el propio IRTA está realizando de sus instalaciones y el envío de la secuenciación del virus para comprobar si el encontrado en los jabalíes muertos es el mismo que el que utilizaba el laboratorio serán clave para determinar la responsabilidad del centro. Hasta ahora, se han registrado 26 positivos en jabalíes muertos, todos en el radio inicial de contagio de seis kilómetros.

Mercados cerrados por el brote de peste porcina

A pesar de la ofensiva diplomática de los gobiernos catalán y español, varios mercados internacionales importantes continúan cerrados para las exportaciones de carne de cerdo. Japón, Filipinas, Malasia, Taiwán, México, Tailandia y Sudáfrica son algunos de los que han optado por una prohibición total de las importaciones desde el estado español a pesar de que la Comisión Europea ha dado luz verde a una regionalización muy acotada de las restricciones, que afecta un radio de 20 kilómetros desde el foco de infección de los jabalíes. “Con estos países se está trabajando y se está negociando para que puedan aceptar la regionalización de forma progresiva”, aseguró Illa. Con todo, el 75% de los mercados extracomunitarios están abiertos y aceptan la regionalización, según el presidente.

Una granja de cerdos catalana / ACN

Las costuras de un modelo agroindustrial “frágil”

Un estudio reciente del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA) asegura que el brote de peste porcina africana ha evidenciado que el modelo agroindustrial de Cataluña es muy “frágil” y alerta que el sector porcino está cada vez más concentrado. En concreto, solo cinco empresas –Vall Companys, BonÀrea, Costa Brava Foods, Casa Tarradellas y Olot Meat Group– facturan 10.000 millones de euros y suman más de 500 millones de euros de beneficios. En paralelo, más de 15.000 explotaciones porcinas han cerrado y las que continúan abiertas han multiplicado por cinco su tamaño. Este proceso de transformación ha ido acompañado del declive de los mataderos municipales, ya que en los últimos 40 años han cerrado más de 200.

Ante las fragilidades que atraviesa el sector y las consecuencias aún imprevisibles del brote de peste porcina, el IDRA apuesta por extender el modelo del matadero de l’Armentera (Alt Empordà), una instalación clave para garantizar la supervivencia de la pequeña y mediana agricultura de la comarca. «Es literalmente la diferencia entre la viabilidad y la inviabilidad de muchas explotaciones», asegura el informe. Por cada euro público invertido se han movilizado ocho euros de actividad económica local, una cifra que lleva al instituto a proponer la creación de un Plan Nacional de Mataderos de Baja Capacidad. «Si desaparecen los mataderos locales, la agricultura se ve abocada a los macromataderos, perdiendo margen, autonomía y capacidad de decisión», explican.