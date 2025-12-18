La policia escorcolla el laboratori de l’IRTA, possible origen del brot de pesta porcina

Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil han iniciat l’escorcoll de les dependències del laboratori IRTA-CReSA, ubicat a Bellaterra (Vallès Occidental) per determinar si és l’origen del brot de pesta porcina africana (PPA) declarat a Catalunya fa unes setmanes. La diligència ha estat ordenada pel Jutjat d’Instrucció número 2 de Cerdanyola del Vallès com a part de les diligències prèvies declarades secretes, segons han informat conjuntament els dos cossos policials. L’entrada i escorcoll a les instal·lacions s’està duent a terme “seguint els protocols i mesures de seguretat que requereixen aquest tipus de centres d’investigació”.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va assegurar aquest dimecres al Parlament que ara mateix “res permet concloure” que el brot de pesta porcina sortís de l’IRTA o de qualsevol altra instal·lació o centre de recerca catalans. Segons Illa, les informacions de què disposa la Generalitat indiquen que les instal·lacions, els procediments i els coneixements dels professionals de l’IRTA CReSA són “adequats” i, per tant, caldrà més temps i més indagacions per determinar l’origen del brot. L’auditoria que el mateix IRTA està fent de les seves instal·lacions i l’enviament de la seqüenciació del virus per comprovar si el trobat en els porcs senglars morts és el mateix que el que utilitzava el laboratori seran clau per determinar la responsabilitat del centre. Fins ara, s’han registrat 26 positius en senglars morts, tots en el radi inicial de contagi de sis quilòmetres.
Mercats tancats pel brot de pesta porcina
Malgrat l’ofensiva diplomàtica dels governs català i espanyol, diversos mercats internacionals importants continuen tancats per a les exportacions de carn de porc. Japó, Filipines, Malàisia, Taiwan, Mèxic, Tailàndia i Sud-àfrica són alguns dels que han optat per una prohibició total de les importacions des de l’estat espanyol malgrat que la Comissió Europea ha donat llum verd a una regionalització molt acotada de les restriccions, que afecta un radi de 20 quilòmetres des del focus d’infecció dels porcs senglars. “Amb aquests països s’està treballant i s’està negociant perquè puguin acceptar la regionalització de forma progressiva”, va assegurar Illa. Amb tot, el 75% dels mercats extracomunitaris estan oberts i accepten la regionalització, segons el president.
Les costures d’un model agroindustrial “fràgil”
Un estudi recent de l’Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA) assegura que el brot de pesta porcina africana ha evidenciat que el model agroindustrial de Catalunya és molt “fràgil” i alerta que el sector porcí cada vegada està més concentrat. En concret, només cinc empreses –Vall Companys, BonÀrea, Costa Brava Foods, Casa Tarradellas i Olot Meat Group– facturen 10.000 milions d’euros i sumen més de 500 milions d’euros de beneficis. En paral·lel, més de 15.000 explotacions porcines han tancat i les que continuen obertes han multiplicat per cinc la seva grandària. Aquest procés de transformació ha anat acompanyat del declivi dels escorxadors municipals, ja que en els últims 40 anys n’han tancat més de 200.
Davant les fragilitats que travessa el sector i les conseqüències encara imprevisibles del brot de pesta porcina, l’IDRA aposta per estendre el model de l’escorxador de l’Armentera (Alt Empordà), una instal·lació clau per garantir la supervivència de la petita i la mitjana pagesia de la comarca. “És literalment la diferència entre la viabilitat i la inviabilitat de moltes explotacions”, assegura l’informe. Per cada euro públic invertit s’ha mobilitzat vuit euros d’activitat econòmica local, una xifra que porta l’institut a proposar la creació d’un Pla Nacional d’Escorxadors de Baixa Capacitat. “Si desapareixen els escorxadors locals, la pagesia es veu abocada als macroescorxadors, perdent marge, autonomia i capacitat de decisió”, expliquen.