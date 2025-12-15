Disset dies després de la detecció del brot de pesta porcina africana a Collserola, els primers resultats sobre quin és l’origen del virus comencen a arribar. El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha explicat que el Govern preveu tenir aquesta setmana l’auditoria de l’IRTA-CReSA, el Centre d’Investigació en Sanitat Animal, per analitzar si els protocols i instal·lacions dels laboratoris funcionen amb les mesures corresponents. A més, el CReSA ha enviat avui al laboratori europeu la seqüenciació del virus de pesta porcina africana (PPA) amb el qual treballava per veure si coincideix amb la del brot trobat en els porcs senglars. D’aquesta manera, els resultats demostraran si l’origen d’aquest brot ha estat en el laboratori català, segons ha explicat Ordeig en una roda de premsa aquest dilluns.
En la roda de premsa d’aquest dilluns, Ordeig ha explicat que el laboratori europeu seqüenciarà i compararà el virus amb el qual treballa l’IRTA-CReSA amb el que ha provocat el brot a la naturalesa, el que considera “la prova més important” per poder esclarir l’origen del brot. A més, Ordeig ha defensat que les conclusions de l’informe europeu són imprescindibles perquè els científics puguin detallar quines són les millors mesures per fer front al brot.
Per ara, el brot ha causat 13 casos positius de pesta porcina africana a Barcelona, tots dintre del mateix radi de sis kilòmetres. En aquest sentit, Ordeig ha assenyalat que ja s’ha finalitzat el tancament perimetral dels quatre als sis kilòmetres, pel qual s’hi han destinat “tots els efectius” per impedir que el brot sortís del radi de 6 kilòmetres. A més, aquest dilluns s’han pogut aixecar les restriccions del radi d’entre 6 i 20 kilòmetres per a activitats individuals, tot i que es manté la prohibició de dur a terme activitats d’oci organitzades en grup.
Avenços en les exportacions porcines
A banda d’estar a l’espera dels resultats del laboratori i l’auditoria, Ordeig també ha apuntat que el Govern aprovarà aquest dimarts 30 noves places de control cinegètic per incorporar tècnics de gestió i tècnics especialistes en gestió cinegètica. A més, el titular del departament ha avançat que en la pròxima reunió amb el sector demanaran als caçadors que intensifiquin les batudes.
Pel que fa a les exportacions de carn de porc, que han estat patint sancions en els últims dies per part de països d’arreu del món, Ordeig ha celebrat que països com Japó han acceptat rebre contenidors de productes porcins que estaven en trànsit i dels quals es pot demostrar que la producció va ser anterior al brot. Cal recordar que el 2024 les vendes internacionals de carn de porc es van enfilar fins als 3.036 milions d’euros, el que representa el principal subsector exportador agroalimentari a Catalunya, ja que representa un 19,3% del total del negoci d’aliments i begudes a l’estranger.