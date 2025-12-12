El ministeri d’Agricultura ha confirmat tres casos més de pesta porcina a prop de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) i eleva a 16 la xifra total de porcs senglars morts per l’epidèmia. Malgrat l’augment constant de casos les darreres setmanes, els serveis oficials de veterinària de la Generalitat de Catalunya han revisitat el mig centenar d’explotacions ramaderes que hi ha en un radi aproximat de 20 quilòmetres al voltant de la zona zero i asseguren que no hi ha cap granja afectada. Des del govern espanyol també ressalten que la resta de 115 cadàvers analitzats en aquesta nova remesa al laboratori d’Algete (Madrid) han donat resultats negatius.
Sobre el terreny, els equips de la Generalitat continuen treballant per reduir la interacció entre senglars. El Cos d’Agents rurals ha precintat sis quilòmetres del focus principal, a Cerdanyola del Vallès, per tenir controlada la fauna que hi viu. En total s‘han clausurat amb tanques un total de 33 passos per on habitualment transiten en els senglars de la zona més afectada. Els Agents Rurals especifiquen que aquestes tanquen continuaran estant-hi fins que acabi l’epidèmia.
Flexibilització de l’accés a la zona afectada
La Generalitat de Catalunya mantindrà la prohibició de poder accedir a les zones naturals afectades el cap de setmana, però començarà a flexibilitzar les restriccions a partir de dilluns. El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha confirmat aquest divendres en una roda de premsa que les grans activitats d’oci continuaran prohibides, però que el Govern permetrà anar-hi “a passejar o en bici sols”. El conseller ha recordat la situació, encara crítica, i ha defensat que la idea és, malgrat permetre’n parcialment l’accés, “no portar grans aglomeracions de gent” a la zona afectada. Aquesta flexibilització només afecta el segon radi d’acció, que integra les zones que estan allunyades a sis quilòmetres o més del principal focus del brot de la pesta.
En una compareixença al Parlament de Catalunya, el mateix conseller ha insistit que segueixen treballant per controlar el brot i ha deixat clar que “sobren senglars” a Catalunya. L’executiu aspira així a reduir a la meitat la població de senglars actuals de Catalunya, que en aquests moments se situa entre els 125.000 i els 180.000 porcs en funció de l’època de l’any. En aquesta línia, el Govern manté el ferm compromís d’eliminar prop de 60.000 exemplars a mitjà termini.
Primera reunió del comitè d’experts
D’altra banda, els experts nomenats pel ministeri per abordar la crisi de la pesta porcina africana ja s’han reunit i es comprometen a tenir un primer informe sobre el brot en el període d’un mes i mig. Aquesta anàlisi hauria d’apuntar les causes i l’origen del virus i establir mesures a mitjà i llarg termini. L’equip està format per sis científics i una tripleta directiva encapçalada per un president. La primera reunió ha fixat els principals objectius dels pròxims treballs.
Les autoritats insisteixen a recordar que la pesta porcina és un tipus de virus que no afecta directament els éssers humans, però sí que genera problemes econòmics de gran envergadura al sector. La declaració de diferents focus de pesta ha dut prop d’una quarantena de països a frenar la seva activitat comercial amb Catalunya.