Escorcoll maratonià al laboratori investigat pel brot de pesta porcina

Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil han escorcollat durant més de 12 hores les instal·lacions del laboratori IRTA-CReSA, a Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), com a part de la investigació per determinar l’origen del brot de pesta porcina africana (PPA). El registre, ordenat pel Jutjat d’Instrucció número 2 de Cerdanyola del Vallès, va començar a primera hora del matí de dijous i passades les 22.00 encara hi havia diversos vehicles policials a l’espera d’acabar amb el registre. Les diligències prèvies del cas han estat declarades secretes. L’única informació que han facilitat els dos cossos policials és que s’han seguit els “protocols i mesures de seguretat que requereixen aquest tipus de centres d’investigació”.
L’IRTA-CReSA ha confirmat que ha estat “objecte d’una actuació policial de verificació i registre” i que els Mossos i la Guàrdia Civil han recollit documentació relacionada amb les investigacions que fan al centre. L’entitat ha recordat que hi ha “diverses línies d’investigació complementàries”, totes “orientades a esclarir l’origen del virus amb rigor i transparència”. Una de les línies d’investigació és que el brot de la pesta porcina es va originar per una negligència d’algun dels empleats del laboratori, que podria haver facilitat l’alliberament del virus. L’escorcoll s’ha allargat durant tot el dia perquè els agents havien de fer una feina minuciosa i tècnica per recollir tota la documentació necessària. Segons l’Agència Catalana de Notícies (ACN), també s’han endut algunes mostres.
El Govern reclama “prudència”
Amb relació a l’escorcoll, la portaveu del Govern i consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha demanat “màxima prudència” i no avançar-se al ritme de la investigació. En una roda de premsa des del Parlament, Paneque va recordar que “no hi ha cap dada o informació que permeti ni negar ni validar” la responsabilitat de l’IRTA-CReSA en l’expansió del virus. Fins ara s’han registrat 26 positius entre els senglars trobats morts a la zona zero de la infecció. “No podem ni confirmar ni desmentir una qüestió que s’està investigant”, ha insistit.