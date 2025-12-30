El professor de recerca ICREA afiliat a l’Institut de Recerca en Biomedicina (IRB) i al Barcelona Supercomputing Center (BSC) Toni Gabaldón ha assegurat aquest dimarts que les 17 mostres de pesta porcina africana (PPA) analitzades amb què treballava l’IRTA-CReSA no coincideixen amb el brot trobat al voltant de Collserola (Barcelona), que correspondria a un nou subtipus: el número 2. Gabaldón ha manifestat que la metodologia científica del seu centre i del Laboratori Central de Veterinària d’Algete és la mateixa. “Jo esperaria els mateixos resultats”, ha considerat, alhora que s’ha mostrat prudent perquè s’ha d’esperar a l’informe final.
Així, l’Institut de Recerca en Biomedicina ha conclòs que de les mostres que ha analitzat el laboratori, que són totes les variants amb què treballava el centre d’investigació, cap coincideix amb les dels dos primers senglars morts de Cerdanyola. Així mateix, els resultats del laboratori conclouen que tampoc coincideix amb cap de les 800 variants que circulen actualment pel món, tot i que la més semblant és la de Geòrgia, però amb 27 mutacions.
Amb aquests resultats, l’institut de recerca considera que aquest nou virus seria una variant nova poc virulenta que s’ha creat arran d’acumular mutacions. Davant d’això, Toni Gabaldón ha assenyalat que és probable que l’origen del brot no s’arribi a saber mai amb certesa, i que només es tinguin hipòtesis sense cap certesa absoluta. L’IRB ha rebut 19 mostres del CReSA, de les quals ja n’ha analitzat 17, i dues més estan pendents, però aquestes fa més de cinc anys que estan congelades. Ara, el Govern enviarà els resultats, que no són concloents, al Ministeri d’Agricultura perquè faci l’informe oficial.
El Govern insisteix a demanar “prudència”
“L’informe de l’IRB, pendent de confirmació oficial del Ministeri, sosté que la seqüenciació genòmica de l’Irta-CReSA no coincideix amb la dels porcs senglars morts”, ha destacat el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig. A l’espera del que conclogui el Laboratori Central de Veterinària d’Algete (Madrid), considerat de referència a escala estatal en aquest àmbit, ha remarcat que “laboratori oficial n’hi ha un i és molt important respectar-lo”, per la qual cosa ha instat a no prendre els resultats de l’IRB com els definitius i els concloents.
Ordeig ha insistit a demanar “prudència” a l’hora d’esclarir l’origen de la pesta a Catalunya malgrat que l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB) hagi descartat que la seva seqüenciació gens del que conclogui el Ministeri. L’anunci s’ha fet públic l’endemà d’anunciar-se 2 nous casos del virus que pugen la xifra total a 29 i no sense abans tenir unes paraules per a l’empresari i president de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició, Carles Vilarrubí, mort diumenge als 71 anys, el funeral del qual se celebra aquest dimarts.