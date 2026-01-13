Eleven a 60 els positius de pesta porcina i es vol evitar que s’escampi cap al Maresme

El Ministeri d’Agricultura ha confirmat 13 nous positius de pesta porcina africana en porcs senglars morts trobats a dins del perímetre inicial de Collserola on es va declarar el brot, segons ha informat aquest dimarts en un comunicat. Els nous animals trobats eleven fins a 15 els focus notificats, dels quals tres són primaris i 12 secundaris, i eleven el nombre total de positius confirmats a 60. Agricultura ha explicat que fins ara han analitzat 622 senglars que han donat negatiu, dels quals 300 han estat capturats i 322 s’han analitzat per vigilància passiva a la zona afectada i els voltants.
Així mateix, el ministeri ha avançat que treballen per establir una segona barrera de contenció al voltant de Collserola, especialment per evitar que el brot s’escampi cap al Maresme pel gran nombre de carreteres i vies de trens que connecten la muntanya amb la costa. Pel que fa a les 57 granges del perímetre de vigilància que estan confinades, Agricultura assegura que no s’ha detectat cap cas i que els porcs de les explotacions no presenten símptomes ni lesions compatibles amb el virus de la pesta porcina.
Negociacions intenses amb els països importadors
Fa uns dies, el ministre d’Agricultura, Luis Planas, va explicar que les negociacions per aconseguir que els països importadors de carn de porc acceptin la regionalització de les restriccions pel brot de pesta porcina avancen a bon ritme. Fins ara, un 80% dels socis comercials de l’estat espanyol han acceptat restringir els vetos a les exportacions a la província de Barcelona. “Continuem treballant amb la resta”, va garantir Planas, que s’ha fixat com a prioritat el Japó i les Filipines, dos dels països més restrictius fins ara. “Cada país és sobirà, i estem facilitant tota la informació que se’ns requereix per normalitzar la situació”, ha abundat.