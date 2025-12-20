El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha demanat calma a la ciutadania davant del nou positiu per pesta porcina africana (PPA) i ha assenyalat que malgrat que s’hagi modificat el segon radi del focus el Govern no en modificarà el primer. El canvi en el segon perímetre ha fet que Begues, Gavà, Olesa de Bonesvalls i Subirats s’hagin inclòs dins la zona d’infecció dels 6 als 20 quilòmetres, on estan prohibides les activitats organitzades al medi natural. A més, dilluns s’espera que s’analitzin els animals de dues granges que s’inclouen al perímetre i cal destacar que les dues granges tindran restriccions a l’exportació.
Dilluns també és quan s’espera que es publiquin els resultats de l’auditoria que la Generalitat va encarregar sobre l’origen del brot de pesta porcina africana i quin paper va jugar el laboratori IRTA-CReSA. A Més, Ordeig ha assenyalat que la seva intenció és comparèixer al Parlament de Catalunya de forma regular. “He demanat que la primera compareixença sigui com més aviat millor”, ha destacat.
Calma davant d’un nou exemplar infectat
El Govern, però, demana calma davant la troballa d’un senglar positiu el passat divendres ha fet saltar totes les alarmes després que semblés que el focus d’Infecció estava totalment controlat. “Aquest era un animal que estava malalt i l’hem trobat relativament d’hora des que es va infectar. Era normal que es pogués desplaçar una mica”, a més ha volgut destacar que era “previsible” que es pogués trobar algun positiu més allunyat de la zona zero de la infecció.
Des de la Generalitat han afegit que la intenció de l’administració catalana és proposar noves mesures que puguin millorar la bioseguretat tant a dins com a fora de les explotacions d’animals i es preveu que afecti el transport d’animals, entrades i sortides de les granges i els “llocs on els animals poden menjar de les escombraries com el porta a porta”.