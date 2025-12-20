El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha pedido calma a la ciudadanía ante el nuevo positivo por peste porcina africana (PPA) y ha señalado que, aunque se haya modificado el segundo radio del foco, el Gobierno no modificará el primero. El cambio en el segundo perímetro ha hecho que Begues, Gavà, Olesa de Bonesvalls y Subirats se hayan incluido dentro de la zona de infección de los 6 a los 20 kilómetros, donde están prohibidas las actividades organizadas en el medio natural. Además, el lunes se espera que se analicen los animales de dos granjas que se incluyen en el perímetro y cabe destacar que las dos granjas tendrán restricciones a la exportación.

El lunes también es cuando se espera que se publiquen los resultados de la auditoría que la Generalitat encargó sobre el origen del brote de peste porcina africana y qué papel jugó el laboratorio IRTA-CReSA. Además, Ordeig ha señalado que su intención es comparecer en el Parlamento de Cataluña de forma regular. “He pedido que la primera comparecencia sea lo antes posible”, ha destacado.

Mapa de los municipios de la zona infectada y de los casos de jabalíes | Cedida por el Departamento de Agricultura

Calma ante un nuevo ejemplar infectado

El Gobierno, sin embargo, pide calma ante el hallazgo de un jabalí positivo el pasado viernes que ha hecho saltar todas las alarmas después de que pareciera que el foco de infección estaba totalmente controlado. “Este era un animal que estaba enfermo y lo hemos encontrado relativamente pronto desde que se infectó. Era normal que pudiera desplazarse un poco”, además ha querido destacar que era “previsible” que se pudiera encontrar algún positivo más alejado de la zona cero de la infección.

Desde la Generalitat han añadido que la intención de la administración catalana es proponer nuevas medidas que puedan mejorar la bioseguridad tanto dentro como fuera de las explotaciones de animales y se prevé que afecte el transporte de animales, entradas y salidas de las granjas y los “lugares donde los animales pueden comer de la basura como el puerta a puerta”.