Eleven a 60 los positivos de peste porcina y se busca evitar que se propague al Maresme

El Ministerio de Agricultura ha confirmado 13 nuevos positivos de peste porcina africana en jabalíes muertos encontrados dentro del perímetro inicial de Collserola donde se declaró el brote, según informó este martes en un comunicado. Los nuevos animales encontrados elevan a 15 los focos notificados, de los cuales tres son primarios y 12 secundarios, y elevan el número total de positivos confirmados a 60. Agricultura ha explicado que hasta ahora han analizado 622 jabalíes que han dado negativo, de los cuales 300 han sido capturados y 322 se han analizado por vigilancia pasiva en la zona afectada y los alrededores.

Asimismo, el ministerio ha avanzado que trabajan para establecer una segunda barrera de contención alrededor de Collserola, especialmente para evitar que el brote se propague al Maresme por el gran número de carreteras y vías de trenes que conectan la montaña con la costa. En cuanto a las 57 granjas del perímetro de vigilancia que están confinadas, Agricultura asegura que no se ha detectado ningún caso y que los cerdos de las explotaciones no presentan síntomas ni lesiones compatibles con el virus de la peste porcina.

Una patrulla de los Mossos vigila uno de los puntos de acceso de la zona de exclusión de la peste porcina en la periferia de Terrassa / ACN

Negociaciones intensas con los países importadores

Hace unos días, el ministro de Agricultura, Luis Planas, explicó que las negociaciones para lograr que los países importadores de carne de cerdo acepten la regionalización de las restricciones por el brote de peste porcina avanzan a buen ritmo. Hasta ahora, un 80% de los socios comerciales del estado español han aceptado restringir los vetos a las exportaciones a la provincia de Barcelona. “Continuamos trabajando con el resto”, garantizó Planas, que se ha fijado como prioridad Japón y Filipinas, dos de los países más restrictivos hasta ahora. “Cada país es soberano, y estamos facilitando toda la información que se nos requiere para normalizar la situación”, ha abundado.