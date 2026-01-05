El consejero de Agricultura, Pesca, Ganadería y Alimentación, Òscar Ordeig, ha confirmado este lunes al mediodía la muerte de 18 jabalíes más por peste porcina africana (PPA) dentro del foco de Cerdanyola. Con este recuento, el número de jabalíes muertos desde que se detectó el primer caso ya asciende a cuarenta y siete. El responsable de la cartera de Agricultura asegura que los últimos jabalíes muertos se han podido detectar gracias a la incorporación al dispositivo de los equipos caninos del Cuerpo de Agentes Rurales, lo que ha permitido rastrear torrentes y otras zonas de difícil acceso de los municipios de Cerdanyola y Sant Cugat del Vallès. Según apuntan desde el ejecutivo catalán, estos jabalíes han muerto después de que se detectaran los primeros positivos en la zona.

Desde Lleida, donde ha comparecido, el consejero Ordeig también ha destacado que las autoridades ya han analizado más de seiscientos jabalíes desde que se detectó el primer caso, la mayoría de los cuales corresponden al radio de 20 kilómetros del foco de Cerdanyola. De acuerdo con los datos, el porcentaje de positivos respecto a los analizados es del 8%. El responsable de la cartera de Agricultura ha apuntado también que, gracias al trabajo realizado desde el primer momento, se ha conseguido contener el foco en el primer radio de 6 kilómetros, la apertura de mercados, descartar positivos en las 55 granjas del foco y seguir avanzando en averiguar el origen del virus -aún desconocido. En esta línea, Ordeig también ha avanzado que el miércoles se convocará la primera reunión de la Mesa del Jabalí para definir la estrategia para contener la población de estos animales en el país. Un encuentro que encabezará el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

El consejero de Agricultura, Òscar Ordeig, en rueda de prensa en la sede del Departamento en Lleida / Roger Segura (ACN)

Más resultados la semana próxima

El consejero de Agricultura también ha recordado durante la comparecencia desde la sede del departamento en Lleida que aún «quedan dos muestras pendientes de analizar que, seguramente, las tendremos la semana que viene». Además, ha destacado que el Gobierno ha abierto un expediente informativo y ha trasladado al Ministerio toda la información disponible sobre la secuenciación de los positivos, con el objetivo de analizar su origen, en coordinación con los laboratorios de referencia europeos. En esta línea, el responsable de la cartera de Agricultura del gobierno de Salvador Illa también recuerda que colaboran estrechamente con los diversos cuerpos policiales para la investigación judicial sobre el origen del primer brote de peste porcina africana.