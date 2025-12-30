El profesor de investigación ICREA afiliado al Instituto de Investigación en Biomedicina (IRB) y al Barcelona Supercomputing Center (BSC) Toni Gabaldón ha asegurado este martes que las 17 muestras de peste porcina africana (PPA) analizadas con las que trabajaba el IRTA-CReSA no coinciden con el brote encontrado alrededor de Collserola (Barcelona), que correspondería a un nuevo subtipo: el número 2. Gabaldón ha manifestado que la metodología científica de su centro y del Laboratorio Central de Veterinaria de Algete es la misma. “Yo esperaría los mismos resultados”, ha considerado, a la vez que se ha mostrado prudente porque se debe esperar al informe final.

Así, el Instituto de Investigación en Biomedicina ha concluido que de las muestras que ha analizado el laboratorio, que son todas las variantes con las que trabajaba el centro de investigación, ninguna coincide con las de los dos primeros jabalíes muertos de Cerdanyola. Así mismo, los resultados del laboratorio concluyen que tampoco coincide con ninguna de las 800 variantes que circulan actualmente por el mundo, aunque la más similar es la de Georgia, pero con 27 mutaciones.

Con estos resultados, el instituto de investigación considera que este nuevo virus sería una variante nueva poco virulenta que se ha creado a partir de acumular mutaciones. Ante esto, Toni Gabaldón ha señalado que es probable que el origen del brote no se llegue a saber nunca con certeza, y que solo se tengan hipótesis sin ninguna certeza absoluta. El IRB ha recibido 19 muestras del CReSA, de las cuales ya ha analizado 17, y dos más están pendientes, pero estas llevan más de cinco años congeladas. Ahora, el Gobierno enviará los resultados, que no son concluyentes, al Ministerio de Agricultura para que haga el informe oficial.

La secretaria general de Agricultura, Cristina Massot, y el profesor del IRB y del BSC, Toni Gabaldón, en un encuentro con periodistas para abordar el origen de la PPA / ACN

El Gobierno insiste en pedir «prudencia»

«El informe del IRB, pendiente de confirmación oficial del Ministerio, sostiene que la secuenciación genómica del Irta-CReSA no coincide con la de los jabalíes muertos», ha destacado el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig. A la espera de lo que concluya el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid), considerado de referencia a nivel estatal en este ámbito, ha remarcado que «laboratorio oficial hay uno y es muy importante respetarlo», por lo cual ha instado a no tomar los resultados del IRB como los definitivos y los concluyentes.

Ordeig ha insistido en pedir «prudencia» a la hora de esclarecer el origen de la peste en Cataluña a pesar de que el Instituto de Investigación Biomédica (IRB) haya descartado que su secuenciación genética coincida con lo que concluya el Ministerio. El anuncio se ha hecho público al día siguiente de anunciarse 2 nuevos casos del virus que elevan la cifra total a 29 y no sin antes tener unas palabras para el empresario y presidente de la Academia Catalana de Gastronomía y Nutrición, Carles Vilarrubí, fallecido el domingo a los 71 años, cuyo funeral se celebra este martes.