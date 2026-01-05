El conseller d’Agricultura, Pesca, Ramaderia i Alimentació, Òscar Ordeig, ha confirmat aquest dilluns al migdia la mort de 18 senglars més per pesta porcina africana (PPA) dins el focus de Cerdanyola. Amb aquest recompte, el nombre de senglars morts des que es va detectar el primer cas ja s’enfila fins a quaranta-set. El responsable de la cartera d’Agricultura assegura que els últims senglars morts s’han pogut detectar gràcies a la incorporació al dispositiu dels equips canins del Cos d’Agents Rurals, la qual cosa ha permès rastrejar torrents i altres zones de difícil accés dels municipis de Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Segons apunten des de l’executiu català, aquests senglars han mort després que es detectessin els primers positius a la zona.
Des de Lleida, on ha comparegut, el conseller Ordeig també ha destacat que les autoritats ja han analitzat més de sis-cents senglars des que es va detectar el primer cas, la majoria dels quals corresponen al radi de 20 quilòmetres del focus de Cerdanyola. D’acord amb les dades, el percentatge de positius respecte als analitzats és del 8%. El responsable de la cartera d’Agricultura ha apuntat també que, gràcies a la feina feta des del primer moment, s’ha aconseguit contenir el focus en el primer radi de 6 quilòmetres, l’obertura de mercats, descartar positius en les 55 granges del focus i seguir avançant en esbrinar l’origen del virus -encara desconegut. En aquesta línia, Ordeig també ha avançat que dimecres es convocarà la primera reunió de la Taula del Senglar per definir l’estratègia per contenir la població d’aquests animals al país. Una trobada que encapçalarà el president de la Generalitat, Salvador Illa.
Més resultats la setmana vinent
El conseller d’Agricultura també ha recordat durant la compareixença des de la seu del departament a Lleida que encara “queden dues mostres pendents d’analitzar que, segurament, les tindrem la setmana que ve”. A més, ha destacat que el Govern ha obert un expedient informatiu i ha traslladat al Ministeri tota la informació disponible sobre la seqüenciació dels positius, amb l’objectiu d’analitzar-ne l’origen, en coordinació amb els laboratoris de referència europeus. En aquesta línia, el responsable de la cartera d’Agricultura del govern de Salvador Illa també recorda que col·laboren estretament amb els diversos cossos policials per a la investigació judicial sobre l’origen del primer brot de pesta porcina africana.