El ministeri busca la pau amb sindicats i patronal i proposa elevar l’SMI en 37 euros

El ministeri de Treball proposa elevar el salari mínim interprofessional el 2026 en un 3,1%. Aquesta alça suposaria millorar el mínim retributiu de l’Estat en uns 37 euros mensuals bruts en 14 pagues, fins als 1.221 euros. D’aquesta manera, fonamentant-se en la comissió d’experts reunida per la titular del departament, Yolanda Díaz, el govern espanyol es queda enmig de les propostes de la CEOE i els Sindicats. La gran patronal espanyola, cal recordar, va posar sobre la taula una pujada de l’1,5% -una que, segons el seu president, Antonio Garamendi, era “molt generosa”-; mentre que Comissions Obreres i la UGT plantejaven un augment d’un 4,7%. Finalment, Díaz ha buscat mantenir les dues parts del diàleg social a la taula per acordar l’augment de cara al curs entrant, que s’aplicaria de forma retroactiva a tot el mes de gener quan sigui aprovat definitivament.
Segons el secretari d’Estat de Treball, Joaquín Pérez Rey, les negociacions entre les parts han mantingut un to cordial, més pròxim que el que s’ha detectat en els últims cursos, quan la CEOE s’ha aixecat de la taula i ha forçat que l’actualització salarial s’aprovi sense l’aportació dels empresaris. “El clima ha estat molt constructiu amb tots els agents”, ha confirmat Pérez Rey, que “confia” que totes les organitzacions acceptin la pujada. Entre altres qüestions, perquè el govern espanyol ha posat sobre la taula concessions als patrons, com ara flexibilitzar les regles d’indexació de l’SMI en els contractes públics.
Passes favorables entre els sindicats
Les principals organitzacions sindicals espanyoles ja s’han acostat a la proposta del govern. El secretari confederal d’Acció Sindical i Transicions Estratègiques de Comissions Obreres, Javier Pacheco, ha reconegut que la proposta és “diferent” de la que havien pactat els seus amb la UGT, si bé apunta que hi ha “poca distància” en els salaris mitjans nets entre les dues estimacions. Per a Pacheco, exsecretari general de Comissions Obreres a Catalunya, els sindicats no han de “torpedinar possibles avenços en les converses”, si bé “no renunciaran a aspectes que han de garantir increments íntegres” per a la retribució dels treballadors. Per la seva banda, el vicesecretari general de la UGT, Fernando Luján, ha anunciat que encara no han pres una decisió respecte de la proposta, però ha cridat a la “responsabilitat” de tots els actors per “traslladar un missatge de tranquil·litat”. Per a Luján, sindicats i patronal haurien fins i tot de “renunciar fins i tot a plantejaments inicials”.