MónEconomia
El ministeri busca la pau amb sindicats i patronal i proposa elevar l’SMI en 37 euros
Alberto Prieto
Alberto Prieto
07/01/2026 14:21

El ministeri de Treball proposa elevar el salari mínim interprofessional el 2026 en un 3,1%. Aquesta alça suposaria millorar el mínim retributiu de l’Estat en uns 37 euros mensuals bruts en 14 pagues, fins als 1.221 euros. D’aquesta manera, fonamentant-se en la comissió d’experts reunida per la titular del departament, Yolanda Díaz, el govern espanyol es queda enmig de les propostes de la CEOE i els Sindicats. La gran patronal espanyola, cal recordar, va posar sobre la taula una pujada de l’1,5% -una que, segons el seu president, Antonio Garamendi, era “molt generosa”-; mentre que Comissions Obreres i la UGT plantejaven un augment d’un 4,7%. Finalment, Díaz ha buscat mantenir les dues parts del diàleg social a la taula per acordar l’augment de cara al curs entrant, que s’aplicaria de forma retroactiva a tot el mes de gener quan sigui aprovat definitivament.

Segons el secretari d’Estat de Treball, Joaquín Pérez Rey, les negociacions entre les parts han mantingut un to cordial, més pròxim que el que s’ha detectat en els últims cursos, quan la CEOE s’ha aixecat de la taula i ha forçat que l’actualització salarial s’aprovi sense l’aportació dels empresaris. “El clima ha estat molt constructiu amb tots els agents”, ha confirmat Pérez Rey, que “confia” que totes les organitzacions acceptin la pujada. Entre altres qüestions, perquè el govern espanyol ha posat sobre la taula concessions als patrons, com ara flexibilitzar les regles d’indexació de l’SMI en els contractes públics.

La ministra de Treball, Yolanda Díaz, en una atenció als mitjans / ACN

Passes favorables entre els sindicats

Les principals organitzacions sindicals espanyoles ja s’han acostat a la proposta del govern. El secretari confederal d’Acció Sindical i Transicions Estratègiques de Comissions Obreres, Javier Pacheco, ha reconegut que la proposta és “diferent” de la que havien pactat els seus amb la UGT, si bé apunta que hi ha “poca distància” en els salaris mitjans nets entre les dues estimacions. Per a Pacheco, exsecretari general de Comissions Obreres a Catalunya, els sindicats no han de “torpedinar possibles avenços en les converses”, si bé “no renunciaran a aspectes que han de garantir increments íntegres” per a la retribució dels treballadors. Per la seva banda, el vicesecretari general de la UGT, Fernando Luján, ha anunciat que encara no han pres una decisió respecte de la proposta, però ha cridat a la “responsabilitat” de tots els actors per “traslladar un missatge de tranquil·litat”. Per a Luján, sindicats i patronal haurien fins i tot de “renunciar fins i tot a plantejaments inicials”.

Més notícies
Notícia: La pagesia torna a mobilitzar-se contra el tractat del Mercosur
Comparteix
Revolta Pagesa marxarà dijous per denunciar els greuges de la zona de lliure comerç i de les "retallades que ofeguen el camp" a escala europea
Notícia: Els sindicats reclamen la &#8220;plena ocupació&#8221; malgrat les millores en l&#8217;atur
Comparteix
CCOO i UGT alerten dels elevats riscos de la "cronificació" de l'atur
Notícia: El Govern confirma 18 senglars morts més per pesta porcina a Cerdanyola
Comparteix
El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, eleva el recompte de casos fins a quaranta-set
Notícia: Catalunya tanca l&#8217;any amb 12.000 aturats menys i el millor desembre des del 2007
Comparteix
El Principat registra la xifra de desocupats més baixa en l'últim mes del curs en 22 anys malgrat una lleugera pujada mensual | El sector serveis concentra la major part dels demandants d'ocupació

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa

Amb la col·laboració:

Generalitat de Catalunya

Membres associats:

Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (AMIC)
GrupMón