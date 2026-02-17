L’SMI fa saltar espurnes entre la Moncloa i l’empresariat espanyol: “Sobra el govern”

El govern espanyol manté ben activa la guerra oberta amb l’empresariat de Madrid. L’executiu de Pedro Sánchez ha ratificat aquest dimarts la pujada del salari mínim interprofessional per al 2026, que l’ha deixat en uns 1.221 euros bruts en 14 pagues, poc per sobre dels 17.000 euros l’any. En les seves darreres compareixences, a més, Sánchez ha trencat la dinàmica que havia guiat el front laboral del seu Consell de Ministres, per la qual els càrrecs socialistes allargaven la mà a la CEOE, i era Yolanda Díaz qui la colpejava. En una ponència aquest dilluns, el president espanyol va atacar els empresaris, acusant-los d'”esborrar-se” de les negociacions per elevar el mínim retributiu. Un comentari que no ha agradat al president dels patrons, Antonio Garamendi, que ja encadena tres anys de relacions trencades amb la Moncloa. En una compareixença durant la jornada del sector Horeca, Restaurant Trends, Garamendi ha retret a Sánchez “apartar i insultar els empresaris, quan sense l’empresa un país no existeix“.
Els grans empresaris espanyols, que ja han abandonat la negociació de les mesures laborals que ha tirat endavant la Moncloa d’ençà del 2023, continua acusant Sánchez i Díaz de dinamitar les dinàmiques tradicionals de capital i treball. “Hi ha una cosa que es diu diàleg social, i és la millor infraestructura que té un país: i en el diàleg social no sobrem els empresaris. Allò que sobra és el govern”, ha postil·lat Garamendi. Ha acusat Sánchez, a més, d'”apartar i insultar” el sector privat de l’Estat, tot atribuint-se la representativitat de tots els negocis al territori espanyol, des de l’Ibex fins a les pimes, “aquelles que pateixen cada dia les retallades” que, a parer seu, imposa la Moncloa. Cal recordar que, a diferència del cas català, a Espanya no hi ha una representació paritària dins el diàleg social: la patronal de les grans empreses concentra la representació del conjunt de l’ecosistema de negoci, sense veu pròpia per a les petites i mitjanes empreses.
Garamendi, en aquest sentit, continua reivindicant el rol de la negociació col·lectiva, directament amb els sindicats, en la garantia de les condicions laborals per als treballadors. El líder patronal “no dubta que calgui apujar els salaris”, si bé crida a fer-ho a la taula bipartida. Fora de les relacions en el lloc de treball, assenyala a un executiu que “aprofita cada pujada per engreixar la seva bossa d’ingressos amb els impostos”.
Batussa amb Díaz
Davant els escarafalls de Garamendi, des del ministeri de Treball han cridat a la “prudència” per part dels actors empresarials; i en concret de Garamendi, que “guanya 23 cops l’SMI”, segons ha recordat la mateixa Díaz. En roda de premsa després del Consell de Ministres celebrat aquest dimarts, la titular de Treball ha tret ferro a les alarmes de l’empresariat, i ha assenyalat les xifres macroeconòmiques per assegurar que els sous dels treballadors haurien de ser encara més elevats. “El país va bé, està creixent al 2,8%, amb uns marges empresarials brutals”, ha argumentat, tot reclamant als empresaris “l’esforç de repartir una mica la riquesa amb la gent treballadora”. A ulls de Díaz, la mediana salarial espanyola, a tocar dels 1.680 euros, “no és un sou digne”. “Empobrir els salaris, rebaixar-los, és fer un país més pobre i més ineficient econòmicament”, ha raonat.
Els arguments de Díaz han encès encara més Garamendi. Especialment l’esment del seu sou. Cal recordar que el patró dels patrons es va autofixar una retribució de 300.000 euros anuals quan va guanyar les eleccions internes, el passat 2023, una pujada de més del 9% interanual que el va convertir per primer cop en assalariat de l’organització. Segons l’empresari, el seu salari va “d’acord amb la seva responsabilitat”. Ha acusat la ministra de dedicar-se a fer “pur populisme”, amb declaracions que “ja avorreixen”. Ha insistit a atribuir-se la representació d’autònoms i petits empresaris, “els bars i els petits comerços”, mitjançant la Cepyme. Així, reclama al Consell de Ministres “autèntica responsabilitat, i que deixi el monòleg social com a element polític de la seva campanya electoral”. Ha donat compte del gir discursiu dels socialistes, tot considerant que Sánchez “no ha estat a l’altura” de les necessitats del teixit productiu. “El que no pot ser és que facin servir l’SMI per donar-nos canya”, ha atacat.
El govern “es posa morat a impostos”
Garamendi ha completat la seva gira contra l’executiu amb una entrevista a la cadena Cope, a on ha acusat Sánchez de “buscar enemics per tapar misèries” amb l’enfrontament amb els empresaris. Baixant a les xifres, ha qüestionat el fonament econòmic de la proposta que ha aprovat Díaz amb els Sindicats, i la procedència de les anàlisis que l’han justificat: “han fet servir uns experts que no han pagat un sou en la seva vida, que van fer un plantejament que diferia de la realitat”. De fet, considera que les pujades salarials són “complicades” d’entomar per al capital espanyol per culpa del govern, i no de les mateixes empreses. “No es poden elevar els salaris perquè el govern s’està posant morat, i ho dic així de clar, a apujar els impostos. Tot al final s’ho menja el govern, perquè, si no, estaria a les butxaques dels treballadors”, ha argumentat. El sector privat és “la nina de drap a qui fer cops” des de la Moncloa, i no “la solució”, que, reivindica, han estat sempre. “Som les empreses les que creem la riquesa”, ha conclòs.