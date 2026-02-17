Localitzat un nou cas de pesta porcina africana (PPA) fora de l’anomenada zona 0. Segons ha confirmat el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, el nou positiu de PPA s’ha trobat al municipi de Sant Feliu de Llobregat. Aquest és el segon cop que apareixen porcs infectats morts fora del radi inicial i la zona d’alt risc, el radi de 6 km al voltant del punt on es va trobar el primer cas positiu de PPA, en menys d’una setmana. Divendres, es van detectar casos a Molins de Rei i el Papiol.
La troballa del nou porc ha fet que Sant Feliu de Llobregat s’incorpori a la zona d’alt risc, igual que el barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes de Barcelona. Per primer cop d’ençà que es va localitzar el primer cas de pesta porcina africana, un territori de la capital catalana ha estat decretat zona d’alt risc. Concretament, el lloc de Barcelona en el qual no es podrà accedir al medi natural ni fer activitats és Can Castellví, que està envoltat per Sant Feliu de Llobregat.
Els municipis amb restriccions
Així, després del darrer cas de pesta porcina detectat, els municipis amb restriccions, a més de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei i el Papiol, són Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda i Terrassa.
Després del balanç fet pel conseller d’Agricultura, el nombre d’animals morts infectats que s’han localitzat des de l’inici del brot són 162. Dilluns, Ordeig va reconèixer que era “previsible” que els casos de pesta porcina africana sortissin de la zona 0.
Una zona difícil de controlar
Sobre el nou cas de Sant Feliu de Llobregat, Ordeig ha explicat: “Hi ha un corredor natural des de la zona zero cap a aquesta zona de Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat i els experts diuen que era una zona molt difícil de controlar”.
A parer del conseller és “més fàcil” contenir el brot si avança cap al sud que cap al nord, ha remarcat. El Govern confia que les grans infraestructures de l’entorn metropolità i el mar ajudin a frenar l’expansió de la pesta porcina.
Reducció “dràstica i urgent” del nombre de senglars
D’altra banda, la Generalitat ha urgit a fer una “reducció dràstica i urgent” de la població de senglars en els primers 20 quilòmetres des de l’inici del brot. Per aconseguir-ho, Ordeig ha demanat mobilitzar tots els recursos i efectius disponibles a Catalunya i fora del territori català.