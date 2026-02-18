Un 2025 “difícil de batre” pesa sobre la cotització de Naturgy després dels resultats

Els resultats de Naturgy, que reflecteixen un benefici de més de 2.000 milions d’euros per primer cop en la història, no han tingut la rebuda del mercat que esperava la directiva. L’acció de l’empresa ja ha donat signes de retrocés en les primeres hores de la jornada, amb pèrdues de valor del 3% que s’han mantingut al llarg de tota la jornada. A tancament de la sessió, l’energètica valia poc més de 25,5 euros per acció, un 3,55% menys que a tancament de dimarts; i ha arribat a caure més d’un 4,3%, fins a un mínim diari per sota dels 25,4 euros. Consultat per la patacada, el president executiu -renovat– de la companyia, Francisco Reynés, no ha semblat captar els motius que havien portat els inversors a rebaixar els seus títols. “Si sabés per què puja o baixa una acció, seria un geni“, ha bromejat durant la roda de premsa de presentació del balanç anual. Per al primer executiu, “evidentment, el mercat veu alguna cosa que nosaltres no veiem“. S’ha mostrat, en aquest sentit, sorprès: “no esperàvem flors, però tampoc pedres”.
Els analistes consultats per aquest mitjà reconeixen que els resultats anuals “no han estat dolents”, si bé s’han mantingut estrictament dins les expectatives, quan els inversors busquen creixements. Especialment en un espai com el de les utilities, que “han mostrat un bon rendiment el 2025”, segons indica l’expert d’XTB, Javier Cabrera, gràcies a les pujades de preus. Segons els principals observadors del mercat, el problema no està en el rendiment del curs sortint, que ha estat satisfactori, sinó en el repte de replicar-les el 2026: “serà molt complicat batre els guanys” després de dos cursos d’alces impulsades per l’estat del mercat, segons indica Cabrera.
A parer dels analistes de Renta 4, la guia que ha ofert la companyia per al 2026 també ha contribuït a refredar els ànims inversors. Segons els experts de l’equip de recerca del banc, els objectius que ha marcat Reynés per al curs entrant per al resultat net i l’endeutament són “pitjors del que estava previst”. En el cas del benefici, el mercat lamenta que la directiva de la cotitzada esperi un guany per sobre dels 1.900 milions d’euros. Aquesta posició, conservadora, ha estat justificada pel president executiu: els 2.023 milions del 2025 responen, en part, a una sèrie d’aportacions extraordinàries que no es repetiran l’any següent. En aquest sentit, Reynés ha destacat que prefereix “ser sincer i complir els compromisos” que no pas fer una guia més ambiciosa comptant que part de les entrades no seran reproduïbles. Pel que fa al deute, la liquidació de diverses obligacions extraordinàries l’elevaria, segons el full de ruta de l’empresa, per sobre dels 13.500 milions. Val a dir que la pujada seria menys intensa si es compara amb les expectatives del mercat per al 2025, que elevaven l’endeutament per sobre dels 12.900 milions, substancialment per sobre dels 12.690 que ha acabat declarant Naturgy.
Marge de creixement
Des de la companyia, val a dir, han tret ferro a les rebaixes de la cotització. En primer lloc, pels moviments dels últims dies. La desinversió parcial que va anunciar Blackrock a mitjan desembre va provocar un retrocés important de la cotització, però, des de llavors, l’acció ha anat recuperant terreny. Va registrar una pujada important, de l’1,7%, la jornada anterior als resultats. Per tant, segons el cap de mercats financers de la corporació, Steven Fernández, l’ajustament a la baixa no és especialment perniciós. A més, a ulls de l’expert, el valor té un marge de creixement gegantí. Assegura, així, que hi ha diversos factors que poden explicar els nivells actuals de valoració dels títols; els mateixos que hi obren camp per córrer en els pròxims mesos. Entre altres qüestions, l’expert apunta a l’operació per ampliar el capital flotant com una font de revaloració, atès que, amb només un 10% de free-float, “era molt difícil que el mercat recollís la tasca que està fent l’equip”. Ara, amb un 23,3% en mans de petits inversors que es mouen amb facilitat, els títols de l’energètica són més susceptibles a moviments alcistes quan hi hagi bones notícies com les d’aquest dimecres.
Per altra banda, Fernández indica que, si es compara amb la resta d’empreses del sector, Naturgy cotitza per sota de les seves possibilitats. Segons l’expert financer, la companyia “cotitza amb descompte” si es compara amb el valor sobre llibres de la resta d’utilities comparables, fet que la converteix en l’energètica “més rendible amb diferència” del seu entorn immediat. Una lectura similar fan els analistes de Bankinter, que identifiquen una ràtio de preu a ingressos (PER) de 13,5x, “molt atractiva” si es posa al costat de la competència. Els experts del banc afegeixen a aquesta indicació una “elevada” rendibilitat per dividend, i estan d’acord amb Fernández pel que fa a l’efecte del capital flotant sobre la cotització. D’aquesta manera, l’empresa no sembla preocupada pel pas enrere de la jornada, i assumeix que la pujada arribarà, vistes les condicions que es donen al sector. “És qüestió de temps”, assegura el directiu.