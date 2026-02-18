El mercat premia Puig després del “cop de puny sobre la taula” dels beneficis

L’experiència de Puig com a empresa cotitzada ha estat turbulenta. Després d’una sortida a borsa ambiciosa, però molt exigent, a 24,5 euros per títol. Aquell atac al mercat obert va culminar el 2024 amb la irrupció de l’estendard català de la bellesa prèmium a l’Ibex-35; però de llavors ençà l’acció ha patit una caiguda intensa i sostinguda, i ha arribat a excavar forats que l’han portat a mínims de 13,2 euros el títol. Feia mesos que els analistes avisaven que la desconfiança que va provocar aquella primera patacada estava portant molts inversors a infravalorar la companyia que dirigeix Marc Puig: el sector de la perfumeria i el maquillatge mostrava signes de resiliència malgrat la inestabilitat econòmica global, i les referències de la indústria tenien marge per créixer en mercats especialment lucratius, com ara la Xina. Aquest dimecres, Puig ha demostrat que les lectures més optimistes s’acostaven a la realitat, amb un benefici pròxim als 590 milions d’euros i una escalada d’ingressos pròxima al 8%, en la banda alta del consens dels especialistes. Uns resultats que des de la firma d’anàlisi financera XTB, en declaracions a Món Economia, han descrit com “un cop de puny sobre la taula”. Un que ha servit, a més, per impulsar l’acció més d’un 2,5% en la jornada, fins a fregar els 16,6 euros.
Segons detalla l’analista d’XTB Javier Cabrera, els resultats que ha revelat Puig -més enllà del benefici- “han agradat molt” als inversors, perquè mostren una tendència alcista més acusada del que es podia esperar en els últims mesos. Per a Cabrera, el millor indicador que ha deixat la companyia de cara a l’entrada d’any és el resultat del quart trimestre, que ha deixat enrere les previsions del mercat (+6,1%) amb una millora dels ingressos a tocar del 10%. Només en el segment de fragàncies i moda, la catalana ha superat els 1.000 milions d’ingressos entre l’octubre i el desembre; mentre que el maquillatge ha superat els 275 milions i la cura de la pell, els 140 milions. En total, segons recorden els analistes de Bankinter, més de 1.446 milions d’euros, uns 50 milions més del que esperaven els experts.
Això indica, a parer de Cabrera, que “el mercat no està tan dèbil com s’havia esperat en un principi“; i que l’activitat es podria mantenir durant l’inici del 2026. També ho ha detallat la mateixa empresa, que ha assegurat que es “continuaria normalitzant” el creixement de l’activitat en l’àmbit de la perfumeria, sense esperar cap retrocés. “Iniciem l’exercici amb confiança per la força de la nostra cartera”, raonen des de Puig. Aquest ritme de vendes fonamenta, com consta a les guies per al curs entrant i com reconeixen des de Bankinter, un “creixement superior al del sector”. A més, l’expansió no només es concentra en les geografies amb més camí per recórrer. De fet, apunten des de l’equip d’anàlisi del banc, la regió EMEA -que agrupa Europa, la Mediterrània i l’Àfrica- creix un 9,2% en el curs, un punt i mig per sobre de la xifra general.
Dividend i valor potencial
La millora dels resultats respecte del sector es notarà, segons indiquen els experts del banc Renta 4, a la butxaca dels inversors. Segons ha comunicat la perfumera catalana, manté la seva política de dividends, que ofereix a l’accionariat el 40% del benefici net declarat. Segons els càlculs de l’entitat, els 578 milions de guanys del 2025 permetran abonar uns 0,42 euros per acció. En cas que la Junta General d’Accionistes confirmi aquesta xifra, apunten des de l’entitat, això generaria una rendibilitat del 2,5%, “còmodament al capdavant del seu sector”. Aquest potencial de repartiment, sostenen, generarà “un impacte positiu en la cotització”; fins i tot davant els efectes de base que provoca la “forta expansió del 2025” i la “rigiditat de costos” esperada per a la resta d’enguany.
Des de Bankinter sostenen que l’estudi comparatiu amb la resta d’empreses de bellesa prèmium és favorable a Puig, també pel que fa a la cotització. Els experts del banc veuen que els indicadors de valor de l’acció sobre l’activitat econòmica són “atractius”, amb una ràtio de preu sobre ingressos de 10x, i una valoració estimada sobre l’Ebitda del 6,6x, ambdues xifres més que modestes si es comparen amb competidors com L’Oreal (27x); o una Kering en clar retrocés. Sobre aquestes xifres, Cabrera hi atorga un potencial de creixement pròxim al 50%, fins als 23,5 euros per acció. Una xifra que, val a dir, quedaria encara per sota de la primera aposta de la companyia, però que la portaria a recuperar el valor assaltat en la sortida a borsa.