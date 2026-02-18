Naturgy avança la renovació de Reynés i augmenta el pes d’IFM al consell

Acostumada a acompanyar els resultats anuals d’anuncis estratègics, Naturgy ha aprofitat els comptes del 2025 per estabilitzar el seu consell d’administració, al centre de la diana per l’actualitat accionarial de la companyia. Per respondre a les incògnites que l’acompanyen des de finals del curs passat, l’energètica ha anunciat dos moviments profunds: la renovació del seu president executiu, Francisco Reynés, fins al 2030; i el reequilibrament de poders dins el consell per atendre la desinversió parcial que BlackRock va comunicar ara fa dos mesos, en favor del fons australià IFM.
La presidència de Reynés vencia l’any 2027 i, per tant, enguany hauria de ser l’últim any del seu present mandat. El final de la cursa coincidia amb l’any en què s’havia de culminar el pla estratègic, presentat en aquestes mateixes dates l’any passat, i que s’estenia durant tres exercicis. Tot i això, la companyia ha volgut reafirmar el lideratge del president executiu, que compatibilitzarà amb la vicepresidència de Criteria, el braç inversor de la Fundació La Caixa i accionista majoritari de l’energètica. D’aquesta manera, la junta d’accionistes haurà de ratificar el nomenament quan sigui convocada, previsiblement el pròxim 24 de març.
Poder per a IFM
La companyia ha aprofitat l’avinentesa, també, per respondre orgànicament a la desinversió parcial de BlackRock, que va anunciar el passat desembre que es vendria un 7,2% de la companyia, deixant el seu paquet en el 12,6% dels drets de vot, dels quals un 11,4% es troba en mans de GIP. El fons nord-americà perdrà un dels seus tres consellers dominicals. El lloc que deixi l’ocuparà Lars Bespolka, a proposta del grup australià IFM, que s’ha consolidat com el segon actor més rellevant dins Naturgy, amb un 15,1% de les accions, només per sota de Criteria, que encara supera el 26%.
Els canvis en l’accionariat, però, no responen només a la sortida de part de la inversió de BlackRock. L’auto-opa anunciada el març del 2025, dedicada a augmentar el capital flotant, ha servit per rebaixar el pes d’alguns dels institucionals més rellevants, que copaven la immensa majoria dels títols. També es va desfer la unió entre CVC i Corporació Alba, que abans es comptabilitzaven com un accionista conjunt, i ara ho fan per separat, amb paquets del 13,8 i el 5%, respectivament. El conjunt de moviments han enfortit Criteria, però també IFM, que ara té via lliure per créixer dins l’energètica. El fons especialitzat ja ha anunciat la seva intenció d’ampliar la seva posició dins l’energètica, i aspira a controlar el 29,9% de la companyia. D’aquesta manera, les parts reiteren el missatge que ja van enviar a finals del mes passat: una ambició de permanència en el capital en un moment de turbulències.