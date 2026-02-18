Puig compleix previsions i guanya 578 milions el 2025, un 6,5% més

Puig continua rendint exactament dins els marges esperats. La multinacional catalana de la perfumeria i la bellesa reporta un benefici de 578 milions d’euros, un 6,5% més. Ho ha fet a sobre d’una xifra de negoci històricament elevada, més de 5.000 milions d’euros. La facturació registra, d’aquesta manera, una alça del 7,8% any a any, que se situa en el límit superior de les previsions dels agents del mercat. La firma de bellesa catalana celebra el “sòlid creixement” dels ingressos, que revelen un “rendiment de qualitat” en molts dels seus segments clau. “Mirant al futur, encara que esperem que el creixement de mercat de fragàncies es normalitzi, iniciem el nou exercici amb confiança”, ha subratllat el president executiu de la cotitzada, Marc Puig. De cara al 2025, Puig espera créixer per sobre del mercat, i ampliar a mitjà termini els marges, gràcies a la “sòlida gestió” i a un “enfocament molt selectiu” en el segment de compres i M&A.
La immensa majoria de la facturació de Puig durant el 2025 es va generar al segment de fragàncies i moda, amb un volum de negoci de 3.646 milions d’euros, un 6,4% més. Amb aquest creixement, la catalana es consolida entre les firmes més rellevants del seu sector a escala internacional, amb un 11,1% de la quota de mercat en els seus espais de mercat estratègics. El segueix de lluny el maquillatge, que va aportar uns 845 milions al negoci, un 13,7% més, gràcies en bona manera a un creixement “excepcional” de la marca Charlotte Tilbury.
Des de la multinacional atribueixen la bona salut del departament a “una destacada bateria d’innovacions, complementada amb avenços en distribució mitjançant Amazon als EUA i l’entrada en un nou mercat, Mèxic”. Finalment, la cura de la pell creix un 8,9% en vendes, fins als 551 milions, també gràcies a Charlotte Tilbury i a l’expansió de la marca Uriage. Tot plegat “reflecteix la capacitat de Puig per defensar la seva quota de mercat en un entorn altament competitiu i promocional”.
L’Àsia, el creixement més clar
Per mercats, la regió EMEA, que agrupa Europa, l’Orient Mitjà i l’Àfrica, aporta encara més de la meitat de les vendes de Puig, amb uns 2.752 milions d’euros, un 5,5% més. Ara bé, el mercat més prometedor de la catalana és l’Àsia, amb la Xina com a focus central. Els compradors asiàtics generen encara una part relativament baixa de la facturació, un 11% del total -uns 530 milions el 2025-. Això deixa un important marge de creixement, que la catalana sembla estar aprofitant, amb una expansió del 21,7% en termes interanuals, gràcies “al fort impuls de Charlotte Tillbury, Niche i Derma a la regió”. Finalment, la regió Amèriques va créixer un 7,7% en el curs passat, fins als 1.760 milions d’euros, i aixeca més d’un terç del negoci total. La política econòmica dels Estats Units, i especialment el tipus de canvi negatiu amb el dòlar, han alentit el creixement al continent, amb un 1,1% menys de l’esperat a principis de curs.