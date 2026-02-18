Puig aumenta beneficios un 6,5% y supera los 578 millones de euros

Puig continúa rindiendo exactamente dentro de los márgenes esperados. La multinacional catalana de la perfumería y la belleza reporta un beneficio de 578 millones de euros, un 6,5% más. Lo ha hecho sobre una cifra de negocio históricamente elevada, más de 5.000 millones de euros. La facturación registra, de esta manera, un alza del 7,8% año a año, que se sitúa en el límite superior de las previsiones de los agentes del mercado. La firma de belleza catalana celebra el «sólido crecimiento» de los ingresos, que revelan un «rendimiento de calidad» en muchos de sus segmentos clave. «Mirando al futuro, aunque esperamos que el crecimiento del mercado de fragancias se normalice, iniciamos el nuevo ejercicio con confianza», ha subrayado el presidente ejecutivo de la cotizada, Marc Puig. De cara al 2025, Puig espera crecer por encima del mercado, y ampliar a medio plazo los márgenes, gracias a la «sólida gestión» y a un «enfoque muy selectivo» en el segmento de compras y M&A.

La inmensa mayoría de la facturación de Puig durante el 2025 se generó en el segmento de fragancias y moda, con un volumen de negocio de 3.646 millones de euros, un 6,4% más. Con este crecimiento, la catalana se consolida entre las firmas más relevantes de su sector a escala internacional, con un 11,1% de la cuota de mercado en sus espacios de mercado estratégicos. Le sigue de lejos el maquillaje, que aportó unos 845 millones al negocio, un 13,7% más, gracias en buena medida a un crecimiento «excepcional» de la marca Charlotte Tilbury.

El nuevo logotipo de Puig / PUIG

Desde la multinacional atribuyen la buena salud del departamento a «una destacada batería de innovaciones, complementada con avances en distribución mediante Amazon en EE.UU. y la entrada en un nuevo mercado, México». Finalmente, el cuidado de la piel crece un 8,9% en ventas, hasta los 551 millones, también gracias a Charlotte Tilbury y a la expansión de la marca Uriage. Todo ello «refleja la capacidad de Puig para defender su cuota de mercado en un entorno altamente competitivo y promocional».

Asia, el crecimiento más claro

Por mercados, la región EMEA, que agrupa Europa, Oriente Medio y África, aporta aún más de la mitad de las ventas de Puig, con unos 2.752 millones de euros, un 5,5% más. Ahora bien, el mercado más prometedor de la catalana es Asia, con China como foco central. Los compradores asiáticos generan aún una parte relativamente baja de la facturación, un 11% del total -unos 530 millones en 2025-. Esto deja un importante margen de crecimiento, que la catalana parece estar aprovechando, con una expansión del 21,7% en términos interanuales, gracias «al fuerte impulso de Charlotte Tilbury, Niche y Derma en la región». Finalmente, la región Américas creció un 7,7% en el curso pasado, hasta los 1.760 millones de euros, y levanta más de un tercio del negocio total. La política económica de los Estados Unidos, y especialmente el tipo de cambio negativo con el dólar, han ralentizado el crecimiento en el continente, con un 1,1% menos de lo esperado a principios de curso.