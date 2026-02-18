Reynés defiende la paz en el consejo de Naturgy: «Se ha escrito sobre tensiones que no hemos tenido»

El anuncio de la reorganización del consejo de administración de Naturgy, con la entrada de un tercer consejero nombrado por el fondo australiano IFM y la renovación anticipada del presidente ejecutivo, Francisco Reynés, hasta 2030, ha enviado un mensaje de estabilidad al mercado. Tras los múltiples movimientos accionariales que ha protagonizado la energética desde principios de 2025, se han disparado las dudas sobre las relaciones internas dentro del órgano rector. Unas dudas que el primer ejecutivo no se cansa de disipar: en la rueda de prensa posterior a la presentación de resultados, celebrada este miércoles en la sede corporativa de la compañía, Reynés ha negado las «tensiones sobre las cuales algunos han escrito tanto» dentro del puente de mando de la empresa. Ve la renovación anunciada con el balance anual, de hecho, como una instancia más del «equilibrio» que «siempre intenta alcanzar» la multinacional. De hecho, según ha apuntado, este equilibrio se logró en ambos movimientos, en tanto que se aceptaron por unanimidad. «Con la estructura accionarial actual, tenemos un equilibrio que satisface a todos, y en el cual todos deben buscar consensos», ha razonado el directivo.

Con la concesión de un tercer consejero a IFM, que ostenta desde diciembre la segunda posición entre los accionistas relevantes de la compañía a raíz de la desinversión parcial de GIP/BlackRock, la australiana se iguala a Criteria y CVC en la aportación de sillas al organismo directivo de Naturgy. También a los consejeros independientes, que también son una terna; y por encima del fondo norteamericano, que al haber reducido su peso en el capital, se quedará con dos representantes. Cabe decir que el peso en el accionariado de los grupos inversores que cuentan con tres consejeros es diverso: Criteria tiene en cartera un 26,6% de los títulos de la energética, mientras que IFM se queda en el 15,5%, y CVC -ahora separado de la corporación financiera Alba y sus cinco puntos porcentuales- un 13,8%. Preguntado por esta diversidad de valoraciones de cada silla, Reynés ha desvinculado la presencia en el consejo de la posición concreta de cada actor dentro del capital. «Los consejeros no cuestan dinero, solo gana dinero el accionista», ha remachado el presidente ejecutivo, recordando que a Criteria le correspondería una cuarta voz en la dirección que prefirió, el año pasado, dejar vacante. Y «no hay obligación de llenar la plaza», según ha apostillado.

Los australianos, cabe recordar, han comunicado a menudo su intención de continuar creciendo dentro del capital de Naturgy, hasta el punto de que aspiran a quedarse justo por debajo del umbral de capital del 30%, que les obligaría a hacer una OPA. En caso de que lleguen a ese 29,9% de los derechos de voto, IFM quedaría por encima de Criteria, y la adelantaría como primer propietario de la energética de origen catalán. A pesar de la sacudida que esto supondría, Reynés le ha quitado hierro, recordando que «las acciones se compran y se venden con libertad, y la compañía no participa en ello». Se genera una relación más tensa desde que el presidente ejecutivo ocupa también la vicepresidencia del brazo financiero de la Fundación ‘La Caixa’, nombrado tras la salida de Àngel Simón; un cargo que «no lo desvincula de Naturgy», según ha sentenciado. «Ha sido mi proyecto profesional desde febrero de 2018, y no cobro de ninguna otra empresa», ha añadido, alejando cualquier posible conflicto entre sus dos cargos.

La sede de Naturgy, en Madrid / EP

«Hilando demasiado fino»

La unanimidad de la que ha hecho bandera Reynés ha sido quebrada en varias ocasiones, a ambos lados de la mesa del consejo. El mismo IFM se abstuvo en la votación de la junta general de accionistas de 2024 dedicada a las remuneraciones de la directiva, como también lo ha hecho Criteria en otras ocasiones. El presidente ejecutivo ha quitado hierro a estas discordancias, que ve como puntuales; y reclama a la opinión publicada que no les atribuya significados más profundos. «No hilamos tan fino con estos comportamientos, por favor», ha pedido; recordando que en el consejo se pueden «acomodar los objetivos de cada uno» de los accionistas, siempre que compartan un «compromiso de futuro» con el proyecto de Naturgy -y lo hacen, según su primer ejecutivo-. Además, sostiene, la normativa del mismo consejo impide desequilibrios y fisuras en su seno, dado que la mayoría de decisiones relevantes, desde las inversiones hasta los dividendos, pasando por planes estratégicos o nombramientos, se deben aprobar con mayorías de dos tercios; unas mayorías que siempre se han logrado.

Los efectos de la auto-OPA

Más allá de la composición del consejo, el accionariado deja una buena noticia para la compañía. La auto-OPA que anunció la empresa en la presentación del presente plan estratégico ha cumplido su objetivo de elevar el capital flotante -bajo mínimos a finales de 2024-. Cuando se lanzaron a la recompra, las acciones en el mercado abierto de la compañía estaban alrededor del 9%, muy por debajo de los niveles recomendables para la entrada y salida de capitales. El objetivo de la compra de participaciones propias era de un 9%, que se alcanzó en dos operaciones separadas -una por el 5,5%, correspondiente a compras de valores de institucionales y otra bilateral por el 3,5% restante-. A este monto hay que añadir la colocación de BlackRock, que desinvirtió por valor de un 7,1% de la compañía el pasado diciembre, en una operación que «quedó mayoritariamente en el mercado abierto». Con estas oscilaciones, el free-float de la energética se ha disparado hasta el 23%, lo que ha permitido reactivar la compraventa de títulos en el parqué español, que «se ha multiplicado casi por cinco», según ha detallado Reynés. «Esto beneficia a todos: a grandes y pequeños accionistas», ha apostillado el directivo; como también lo hace el retorno, el pasado 25 de noviembre, a los índices MSCI, que la habían dejado fuera precisamente por la falta de capital flotante en su estructura de propiedad.