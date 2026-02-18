El mercado premia a Puig tras el “golpe sobre la mesa” de los beneficios

La experiencia de Puig como empresa cotizada ha sido turbulenta. Tras una salida a bolsa ambiciosa, pero muy exigente, a 24,5 euros por título. Aquel ataque al mercado abierto culminó en 2024 con la irrupción del estandarte catalán de la belleza prémium en el Ibex-35; pero desde entonces la acción ha sufrido una caída intensa y sostenida, llegando a excavar agujeros que la han llevado a mínimos de 13,2 euros por título. Hacía meses que los analistas advertían que la desconfianza que provocó aquel primer golpe estaba llevando a muchos inversores a infravalorar la compañía que dirige Marc Puig: el sector de la perfumería y el maquillaje mostraba signos de resiliencia a pesar de la inestabilidad económica global, y las referencias de la industria tenían margen para crecer en mercados especialmente lucrativos, como China. Este miércoles, Puig ha demostrado que las lecturas más optimistas se acercaban a la realidad, con un beneficio cercano a los 590 millones de euros y un aumento de ingresos cercano al 8%, en la banda alta del consenso de los especialistas. Unos resultados que desde la firma de análisis financiero XTB, en declaraciones a Món Economia, han descrito como «un golpe sobre la mesa». Uno que ha servido, además, para impulsar la acción más de un 2,5% en la jornada, hasta rozar los 16,6 euros.

Según detalla el analista de XTB Javier Cabrera, los resultados que ha revelado Puig -más allá del beneficio- «han gustado mucho» a los inversores, porque muestran una tendencia alcista más acusada de lo que se podía esperar en los últimos meses. Para Cabrera, el mejor indicador que ha dejado la compañía de cara a la entrada del año es el resultado del cuarto trimestre, que ha dejado atrás las previsiones del mercado (+6,1%) con una mejora de los ingresos cercana al 10%. Solo en el segmento de fragancias y moda, la catalana ha superado los 1.000 millones de ingresos entre octubre y diciembre; mientras que el maquillaje ha superado los 275 millones y el cuidado de la piel, los 140 millones. En total, según recuerdan los analistas de Bankinter, más de 1.446 millones de euros, unos 50 millones más de lo que esperaban los expertos.

El presidente y consejero delegado de Puig, Marc Puig, en la Bolsa de Barcelona en la primera jornada de cotización de la multinacional / EP

Esto indica, a juicio de Cabrera, que «el mercado no está tan débil como se había esperado en un principio«; y que la actividad podría mantenerse durante el inicio de 2026. También lo ha detallado la misma empresa, que ha asegurado que se «continuará normalizando» el crecimiento de la actividad en el ámbito de la perfumería, sin esperar ningún retroceso. «Iniciamos el ejercicio con confianza por la fuerza de nuestra cartera», argumentan desde Puig. Este ritmo de ventas fundamenta, como consta en las guías para el curso entrante y como reconocen desde Bankinter, un «crecimiento superior al del sector». Además, la expansión no solo se concentra en las geografías con más camino por recorrer. De hecho, apuntan desde el equipo de análisis del banco, la región EMEA -que agrupa Europa, el Mediterráneo y África- crece un 9,2% en el curso, un punto y medio por encima de la cifra general.

Dividendo y valor potencial

La mejora de los resultados respecto al sector se notará, según indican los expertos del banco Renta 4, en el bolsillo de los inversores. Según ha comunicado la perfumista catalana, mantiene su política de dividendos, que ofrece al accionariado el 40% del beneficio neto declarado. Según los cálculos de la entidad, los 578 millones de ganancias de 2025 permitirán abonar unos 0,42 euros por acción. En caso de que la Junta General de Accionistas confirme esta cifra, apuntan desde la entidad, esto generaría una rentabilidad del 2,5%, «confortablemente a la cabeza de su sector». Este potencial de reparto, sostienen, generará «un impacto positivo en la cotización»; incluso ante los efectos de base que provoca la «fuerte expansión de 2025» y la «rigidez de costos» esperada para el resto del año.

Desde Bankinter sostienen que el estudio comparativo con el resto de empresas de belleza prémium es favorable a Puig, también en cuanto a la cotización. Los expertos del banco ven que los indicadores de valor de la acción sobre la actividad económica son «atractivos», con una ratio de precio sobre ingresos de 10x, y una valoración estimada sobre el Ebitda del 6,6x, ambas cifras más que modestas si se comparan con competidores como L’Oreal (27x); o una Kering en claro retroceso. Sobre estas cifras, Cabrera le otorga un potencial de crecimiento cercano al 50%, hasta los 23,5 euros por acción. Una cifra que, vale decir, quedaría aún por debajo de la primera apuesta de la compañía, pero que la llevaría a recuperar el valor alcanzado en la salida a bolsa.