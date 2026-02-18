Un 2025 «difícil de superar» pesa sobre la cotización de Naturgy tras los resultados

Los resultados de Naturgy, que reflejan un beneficio de más de 2.000 millones de euros por primera vez en la historia, no han tenido la acogida del mercado que esperaba la directiva. La acción de la empresa ya ha dado signos de retroceso en las primeras horas de la jornada, con pérdidas de valor del 3% que se han mantenido a lo largo de toda la jornada. Al cierre de la sesión, la energética valía poco más de 25,5 euros por acción, un 3,55% menos que al cierre del martes; y ha llegado a caer más de un 4,3%, hasta un mínimo diario por debajo de los 25,4 euros. Consultado por la caída, el presidente ejecutivo -renovado– de la compañía, Francisco Reynés, no ha parecido captar los motivos que habían llevado a los inversores a rebajar sus títulos. «Si supiera por qué sube o baja una acción, sería un genio«, bromeó durante la rueda de prensa de presentación del balance anual. Para el primer ejecutivo, «evidentemente, el mercado ve algo que nosotros no vemos«. Se mostró, en este sentido, sorprendido: «no esperábamos flores, pero tampoco piedras».

Los analistas consultados por este medio reconocen que los resultados anuales «no han sido malos», si bien se han mantenido estrictamente dentro de las expectativas, cuando los inversores buscan crecimientos. Especialmente en un espacio como el de las utilities, que «han mostrado un buen rendimiento el 2025», según indica el experto de XTB, Javier Cabrera, gracias a las subidas de precios. Según los principales observadores del mercado, el problema no está en el rendimiento del curso saliente, que ha sido satisfactorio, sino en el reto de replicarlos en 2026: «será muy complicado superar las ganancias» después de dos cursos de alzas impulsadas por el estado del mercado, según indica Cabrera.

En opinión de los analistas de Renta 4, la guía que ha ofrecido la compañía para 2026 también ha contribuido a enfriar los ánimos inversores. Según los expertos del equipo de investigación del banco, los objetivos que ha marcado Reynés para el curso entrante para el resultado neto y el endeudamiento son «peores de lo que estaba previsto». En el caso del beneficio, el mercado lamenta que la directiva de la cotizada espere una ganancia por encima de los 1.900 millones de euros. Esta posición, conservadora, ha sido justificada por el presidente ejecutivo: los 2.023 millones de 2025 responden, en parte, a una serie de aportaciones extraordinarias que no se repetirán el año siguiente. En este sentido, Reynés ha destacado que prefiere «ser sincero y cumplir los compromisos» que no hacer una guía más ambiciosa contando que parte de las entradas no serán reproducibles. En cuanto a la deuda, la liquidación de diversas obligaciones extraordinarias la elevaría, según la hoja de ruta de la empresa, por encima de los 13.500 millones. Cabe decir que la subida sería menos intensa si se compara con las expectativas del mercado para 2025, que elevaban el endeudamiento por encima de los 12.900 millones, sustancialmente por encima de los 12.690 que ha acabado declarando Naturgy.

El presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés / EP

Margen de crecimiento

Desde la compañía, cabe decir, han quitado hierro a las rebajas de la cotización. En primer lugar, por los movimientos de los últimos días. La desinversión parcial que anunció Blackrock a mediados de diciembre provocó un retroceso importante de la cotización, pero, desde entonces, la acción ha ido recuperando terreno. Registró una subida importante, del 1,7%, la jornada anterior a los resultados. Por tanto, según el jefe de mercados financieros de la corporación, Steven Fernández, el ajuste a la baja no es especialmente pernicioso. Además, a ojos del experto, el valor tiene un margen de crecimiento gigantesco. Asegura, así, que hay varios factores que pueden explicar los niveles actuales de valoración de los títulos; los mismos que abren camino para crecer en los próximos meses. Entre otras cuestiones, el experto apunta a la operación para ampliar el capital flotante como una fuente de revalorización, dado que, con solo un 10% de free-float, «era muy difícil que el mercado recogiera el trabajo que está haciendo el equipo». Ahora, con un 23,3% en manos de pequeños inversores que se mueven con facilidad, los títulos de la energética son más susceptibles a movimientos alcistas cuando haya buenas noticias como las de este miércoles.

Por otra parte, Fernández indica que, si se compara con el resto de empresas del sector, Naturgy cotiza por debajo de sus posibilidades. Según el experto financiero, la compañía «cotiza con descuento» si se compara con el valor sobre libros del resto de utilities comparables, lo que la convierte en la energética «más rentable con diferencia» de su entorno inmediato. Una lectura similar hacen los analistas de Bankinter, que identifican un ratio de precio a ingresos (PER) de 13,5x, «muy atractiva» si se pone al lado de la competencia. Los expertos del banco añaden a esta indicación una «elevada» rentabilidad por dividendo, y están de acuerdo con Fernández en cuanto al efecto del capital flotante sobre la cotización. De esta manera, la empresa no parece preocupada por el paso atrás de la jornada, y asume que la subida llegará, vistas las condiciones que se dan en el sector. «Es cuestión de tiempo», asegura el directivo.