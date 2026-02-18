Naturgy alcanza récord de beneficios y supera los 2.000 millones en 2025

Naturgy continúa su camino ascendente en los resultados que ha recorrido en los últimos ejercicios. La energética eleva el beneficio hasta los 2.023 millones de euros, un 6,4% más que en 2024, y supera el umbral de los 2.000 millones por primera vez en su historia. Lo hace sobre un ligero aumento de la cifra de negocio, cercano a los 190 millones de euros, hasta los 19.455 millones; y un retroceso aún menor del resultado neto de explotación, hasta los 5.334 millones, unos 21 millones menos que en 2024. El alza del negocio ha estado marcada por la subida del precio del gas y la electricidad respecto al curso anterior, según destaca la compañía, así como una aceleración de la producción de ciclos combinados. Las mejoras en estos ámbitos han permitido equilibrar las sacudidas geopolíticas, que han golpeado las cuentas de Naturgy por la vía del tipo de cambio. Más allá de las cuentas, la cotizada ha consolidado los cambios en el consejo de administración de acuerdo con la mutación del accionariado en los últimos 12 meses, especialmente a raíz de la rebaja de la posición de GIP, la gestora de infraestructuras de BlackRock, que vendió un 7,1% de los títulos el pasado diciembre. La australiana IFM contará con un consejero dominical más, en detrimento del gigante financiero estadounidense. Además, el presidente ejecutivo, Francisco Reynés, avanza la renovación de su mandato hasta 2030, más allá de la hoja de ruta establecida en el plan estratégico. El documento, presentado a principios de 2025, abarca solo hasta 2027.

Según ha detallado la compañía en un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, las alzas del curso responden, en buena medida, a los «fuertes resultados» de los ciclos combinados (CCCs), especialmente en el Estado español. En concreto, la generación térmica ha aportado 873 millones al Ebitda de la compañía, un 39% más que hace un año, gracias a «una fuerte demanda en los mercados ajustados». En este sentido, la cotizada reivindica el rol de los CCCs en «el mantenimiento de la estabilidad del sistema» energético, en un año especialmente conflictivo para las redes españolas a raíz del apagón general de abril. Por el contrario, en América Latina la generación térmica ha sufrido un retroceso por la menor actividad en mercados clave, como México. El grupo de mercados energéticos, cabe decir, ha crecido un 71% en el agregado, con un alza de unos 60 millones en los rendimientos de la gestión energética (815 millones, un 8,4% más) y de un más modesto 1,7% en la generación renovable, con unos 10 millones más que el curso anterior, hasta los 586 millones de euros.

Por otro lado, el negocio de redes de distribución ha sufrido un ligero retroceso en términos interanuales, de unos 160 millones de euros. Según la compañía, este ha sido el paquete en que más ha afectado el retroceso del tipo de cambio, con una caída de 172 millones de euros año a año, que se ha visto equilibrada por la reversión de provisiones de TGN en Gas Chile, que ha añadido unos 105 millones de euros.

Inversiones

Sobre este rendimiento, Naturgy ha comunicado una inversión total de 2.142 millones de euros, dedicada a las redes de distribución y los nuevos proyectos de renovables. De acuerdo con el plan estratégico presentado el curso pasado, las redes han representado cerca de la mitad del Capex de la multinacional. En concreto, se ha situado en un 47%, siete puntos por encima de 2024. La ampliación en el segmento de redes se ha equilibrado con una rebaja de las inversiones en renovables, que se ha quedado en el 36% del total, frente al 44% de 2024. A pesar de ello, han ampliado sustancialmente la capacidad instalada renovable, que ha llegado a los 8,1 gigavatios, con 1,2 gigavatios en construcción que se añadirán al total. Destacan, en este sentido, la «disciplina de capital» que ha mantenido la dirección durante el curso, que ha permitido reducir el endeudamiento a pesar de mantener el ritmo de crecimiento. Es, aseguran, «una piedra angular del entorno actual, manteniendo un enfoque selectivo en el crecimiento de renovables».

Cambios en el consejo

Además de las buenas cifras económicas, Naturgy ha comunicado una reformulación del consejo de administración para atender a los movimientos accionariales de finales de 2025, con la salida parcial de BlackRock. La gran decisión de la cotizada ha sido avanzar la renovación de Francisco Reynés en la posición de presidente ejecutivo. Reynés se mantendrá hasta más allá de 2027, cuando finaliza el plan estratégico, y permanecerá al frente de la compañía hasta 2030. Compaginará la actividad con la vicepresidencia de Criteria, que adquirió con la salida de Àngel Simón del brazo inversor de la Fundación La Caixa.

