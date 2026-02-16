El passat divendres 13 de febrer la Generalitat de Catalunya va detectar 13 nous casos de pesta porcina africana (PPA), uns casos de PPA que es van detectar fora del radi inicial i la zona d’alt risc -el radi de 6 km al voltant del punt on es va trobar el primer cas positiu de PPA-. El Govern ha assenyalat, però, que era “previsible” que la pesta porcina africana (PPA) s’estengués més enllà del primer focus. En una entrevista a LA2CAT i recollida per Europa Press elconseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha demanat calma i tranquil·litat davant l’expansió de la PPA i segons ha explicat hi ha un corredor natural entre el radi inicial i les zones on s’han detectat els nous casos i ha destacat que des de l’executiu català s'”havia blindat molt” la part nord del radi inicial per evitar l’expansió de la pesta porcina cap a altres zones de Catalunya.
Ordeig ha volgut fer una crida a la calma i ha destacat que des de la detecció d’aquests nous casos de PPA fora del radi inicial el Govern ha intensificat les captures de senglars en el radi de sis quilòmetres per evitar l’expansió de la malaltia i poder controlar la fauna, ja que es calcula que encara queden prop de 100 senglars en llibertat.
Esperen donar per extingida la crisi de la dermatosi nodular la setmana que ve
La ramaderia catalana va patir una gran crisi amb l’esclat de la crisi de la Dermatosi Nodular Contagiosa (DNC) el passat 4 d’octubre. El primer brot va obligar a sacrificar 123 vaques a Castelló d’Empúries i de llavors ençà l’expansió de la DNC va ser una crisi per al sector i el Govern, que va haver d’obligar a vacunar caps de bestiar, i sacrificar-ne d’altres- a correcuita. Des de la Generalitat de Catalunya asseguren que ja s’han tramitat totes les indemnitzacions i s’espera que el divendres de la setmana que ve es doni per extingit el focus d’infecció si no es detecten nous casos.