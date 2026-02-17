Enagás surt de pèrdues amb un benefici de 339 milions el 2025

Enagás, l’operadora de la xarxa de gas espanyola, ha abandonat les pèrdues que havien marcat el seu darrer curs i registra un benefici de 339 milions d’euros el 2025. Capgiren, així, els resultats que van haver de lamentar el 2024, quan van perdre prop de 230 milions d’euros, llastat per la venda de la nord-americana Tallgrass Energy, que l’empresa va entomar per finançar el nou cicle d’inversions en la infraestructura de l’hidrogen. Enguany, les alces de facturació responen als rendiments de les desinversions, amb les vendes de Soto de la Marina i Sercomgas, que han deixat a les arques 5,1 i 9,6 milions d’euros respectivament, i per la rectificació del laude arbitral del projecte Gasoducte Sud Peruà, al Perú, que ha generat plusvàlues de 41 milions d’euros per a la cotitzada. Sense aquestes plusvàlues -és a dir, en termes regulars- la gassista encara se situaria còmodament per sobre de l’equilibri, amb uns 266,3 milions d’euros.
Segons la directiva, el 2025 ha estat un any “clau” per a Enagás, amb una execució “elevada” del seu pla d’eficiència, que ha aconseguit “consolidar el perfil de baix risc i la solidesa del balanç”. Amb tot, aconsegueix un increment dels ingressos pròxim als 65 milions d’euros, fins a fregar els 979 milions facturats, un 7% més que l’any anterior. El marc regulador espanyol ha generat un impacte sobre els comptes de 57 milions d’euros, que ha estat mitigat per l’augment dels ingressos regulats; entre els quals destaca el segellament de dels pus d’emmagatzematge submarí del projecte Castor, que ha deixat uns 6 milions d’euros nets en la caixa de la companyia. L’accelerada en negoci ha permès elevar l’ebitda fins als 675 milions, un 11% per sobre en termes interanuals.
Demanda i inversions
Els bons resultats del 2025 també responen a un augment d’un 7,5% any a any en la demanda de gas natural, una tendència que ha coincidit amb l’apagada general que va patir l’Estat espanyol el mes d’abril. L’alça demostra, segons la companyia, que aquesta energia roman “imprescindible” per al sistema energètic. Tot i això, continuen buscant la diversificació, amb unes expectatives inversores elevades de cara al 2026, especialment en l’àmbit de l’hidrogen. Valoren, de fet, que la xarxa d’aquest gas, així com el projecte H2Med -que ha de connectar la infraestructura estatal amb Europa- funcionen “a velocitat de creuer”; fet que confirma “la viabilitat tècnica i les dates” que s’han posat sobre la taula. Amb tot, l’operadora espera guanyar uns 235 milions d’euros recurrents el 2026, un lleuger retrocés respecte d’aquest curs sense comptar extraordinaris, i tancar l’exercici reduint l’endeutament fins als 2.400 milions d’euros.