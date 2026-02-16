L’IRTA CReSA ha anunciat aquest dilluns que començarà un estudi per conèixer el grau de virulència i la transmissibilitat del virus de pesta porcina que circula per Catalunya. Així ho ha explicat el director general del centre, Josep Usall, a través d’un comunicat, en el qual també ha celebrat que l’informe del Ministeri de Sanitat confirmés que el centre no és l’origen del brot detectat al país: “Estem satisfets que s’hagi descartat aquesta hipòtesi i continuem treballant per contribuir a contenir el brot”, afirma Usall. A banda de l’informe emès pel govern espanyol, el qual avala les conclusions obtingudes per l’administració catalana, el director general ha defensat que les auditories externes “reafirmen l’elevat grau de bioseguretat, la professionalitat i la capacitat de treball” del centre.
El director general del centre d’investigació català remarca que aquest estudi que posaran en marxa permetrà “fer previsions sobre el comportament i l’evolució del virus” després d’haver analitzat més d’un miler de mostres de senglars, de les quals 155 han resultat positives, i d’haver incinerat 18 tones de carn relacionada amb el brot. A banda, Usall remarca que, a partir d’ara, les investigacions s’hauran de “tornar a centrar en la introducció al país d’aliments contaminats”, i ha avançat que les dades indiquen que l’inici del brot s’hauria produït entre el setembre i l’octubre, i no al novembre, quan va aparèixer el primer cas.
L’extensió de la pesta porcina
Aquest mateix dilluns, el Govern ha assenyalat que era “previsible” que la pesta porcina africana (PPA) s’estengués més enllà del primer focus. En una entrevista, el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha demanat calma i tranquil·litat davant l’expansió de la PPA. Segons ha explicat, existeix un corredor natural entre el radi inicial i les zones on s’han detectat els nous casos, motiu pel qual era previsible que el nombre de casos d’aquest virus s’enfilés amb el pas del temps.