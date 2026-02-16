El IRTA CReSA ha anunciado este lunes que comenzará un estudio para conocer el grado de virulencia y la transmisibilidad del virus de peste porcina que circula por Cataluña. Así lo ha explicado el director general del centro, Josep Usall, a través de un comunicado, en el cual también ha celebrado que el informe del Ministerio de Sanidad confirmara que el centro no es el origen del brote detectado en el país: “Estamos satisfechos de que se haya descartado esta hipótesis y continuamos trabajando para contribuir a contener el brote”, afirma Usall. Además del informe emitido por el gobierno español, que avala las conclusiones obtenidas por la administración catalana, el director general ha defendido que las auditorías externas “reafirman el elevado grado de bioseguridad, la profesionalidad y la capacidad de trabajo” del centro.

El director general del centro de investigación catalán destaca que este estudio que pondrán en marcha permitirá “hacer previsiones sobre el comportamiento y la evolución del virus” después de haber analizado más de un millar de muestras de jabalíes, de las cuales 155 han resultado positivas, y de haber incinerado 18 toneladas de carne relacionada con el brote. Además, Usall remarca que, a partir de ahora, las investigaciones deberán “volver a centrarse en la introducción al país de alimentos contaminados”, y ha avanzado que los datos indican que el inicio del brote se habría producido entre septiembre y octubre, y no en noviembre, cuando apareció el primer caso.

Carteles que avisan del cierre del Parque Natural de Collserola por la peste porcina africana / ACN

La extensión de la peste porcina

Este mismo lunes, el Gobierno ha señalado que era “previsible” que la peste porcina africana (PPA) se extendiera más allá del primer foco. En una entrevista, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha pedido calma y tranquilidad ante la expansión de la PPA. Según ha explicado, existe un corredor natural entre el radio inicial y las zonas donde se han detectado los nuevos casos, motivo por el cual era previsible que el número de casos de este virus aumentara con el paso del tiempo.