El pasado viernes 13 de febrero la Generalitat de Cataluña detectó 13 nuevos casos de peste porcina africana (PPA), unos casos de PPA que se detectaron fuera del radio inicial y la zona de alto riesgo -el radio de 6 km alrededor del punto donde se encontró el primer caso positivo de PPA-. El Govern ha señalado, sin embargo, que era «previsible» que la peste porcina africana (PPA) se extendiera más allá del primer foco. En una entrevista a LA2CAT y recogida por Europa Press el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha pedido calma y tranquilidad ante la expansión de la PPA y según ha explicado hay un corredor natural entre el radio inicial y las zonas donde se han detectado los nuevos casos y ha destacado que desde el ejecutivo catalán se «había blindado mucho» la parte norte del radio inicial para evitar la expansión de la peste porcina hacia otras zonas de Cataluña.

Ordeig ha querido hacer un llamado a la calma y ha destacado que desde la detección de estos nuevos casos de PPA fuera del radio inicial el Govern ha intensificado las capturas de jabalíes en el radio de seis kilómetros para evitar la expansión de la enfermedad y poder controlar la fauna, ya que se calcula que aún quedan cerca de 100 jabalíes en libertad.

Una patrulla de los Mossos vigila uno de los puntos de acceso de la zona de exclusión de la peste porcina en la periferia de Terrassa / ACN

Esperan dar por extinguida la crisis de la dermatosis nodular la semana que viene

La ganadería catalana sufrió una gran crisis con el estallido de la crisis de la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) el pasado 4 de octubre. El primer brote obligó a sacrificar 123 vacas en Castelló d’Empúries y desde entonces la expansión de la DNC fue una crisis para el sector y el Govern, que tuvo que obligar a vacunar cabezas de ganado, y sacrificar otras apresuradamente. Desde la Generalitat de Cataluña aseguran que ya se han tramitado todas las indemnizaciones y se espera que el viernes de la semana que viene se dé por extinguido el foco de infección si no se detectan nuevos casos.