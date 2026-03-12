La peste porcina africana continúa extendiéndose y parece que, de momento, no tiene freno. Este jueves, la secretaria general de Agricultura, Cristina Massot, ha explicado que esta semana se han detectado 11 nuevos casos, que sumados a los localizados con anterioridad suman 227 jabalíes infectados y muertos.

El anuncio coincide con el cierre del parque de Collserola. El miércoles, el consejero de Agricultura, Òscar Ordeig, dijo que un nuevo positivo de peste porcina africana obligaba a la Generalitat a cerrar permanentemente el acceso al parque natural de Collserola, también en sus entradas desde Barcelona. Previamente, un animal muerto en Sant Feliu de Llobregat a mediados de febrero obligó a cerrar el acceso al parque desde una parte del barrio de Vallvidrera, el Tibidabo y las Planas de la capital catalana. Ahora no se podrá entrar desde ningún punto.

Jabalíes cazados

En una comparecencia ante los medios, Massot también ha detallado que se han tomado 1.971 muestras que han dado un resultado negativo y que los Agentes Rurales han abatido 1.100 jabalíes, de los cuales «110 se han capturado esta semana». En el marco de actuación para reducir la población de estos animales en toda Cataluña, desde el 1 de enero se han sumado 20.161 ejemplares cazados.

Centro de control del dispositivo para contener el brote de peste porcina en Santa Perpètua de Mogoda / ACN

En la zona de bajo riesgo, Massot ha detallado que durante el primer fin de semana de marzo (días 7 y 8), un total de 451 cazadores llevaron a cabo 28 batidas, en las cuales lograron “abatir 65 jabalíes”. Según Massot, está previsto «multiplicar por tres esta capacidad de capturas» y se dotará a los Agentes Rurales con más medios. Se trata de disponer de “todos los dispositivos” como trampas y “todos los refuerzos personales y materiales” necesarios.

Afectados unos 15.000 vecinos

El cierre del parque de Collserola afectará a unos 15.000 vecinos. No obstante, estas personas podrán entrar y salir del espacio. El Gobierno les ha pedido que para evitar que propaguen la enfermedad deberán tener mucho cuidado y tomar medidas excepcionales con una desinfección de los zapatos o las ruedas de la bicicleta, por ejemplo, con una disolución de agua y lejía. También se les ha recomendado que no dejen restos de basura y que tengan cuidado con los desechos.